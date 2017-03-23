Рохас призвал наказать ван Гардерена за снятие шлема на велогонке «Вуэльта Каталонии»

Ван Гардерен стал лидером общего зачета после того, как Movistar получила штраф от жюри из-за подталкивания в командной гонке на втором этапе, что является нарушением правил. Изначально лидером гонки был именно Рохас.

«Тиджей ван Гардерен, UCI (Международный союз велосипедистов), снятие шлема во время гонки не допускается правилами! Правила едины для всех», — написал Рохас в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

Многодневка «Вуэльта Каталонии» завершится 26 марта. Капитан команды Mоvistar Алехандре Вальверде проигрывает лидеру 45 секунд.