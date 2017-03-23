Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29184364/
23 марта 2017, 21:57 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Рохас призвал наказать ван Гардерена за снятие шлема на велогонке «Вуэльта Каталонии»

МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт. Испанский велогонщик Movistar Хосе Хоакин Рохас призвал применить санкции к действующему лидеру многодневки «Вуэльта Каталонии» Тиджею ван Гардерену за то, что тот снял шлем по ходу гонки.

Ван Гардерен стал лидером общего зачета после того, как Movistar получила штраф от жюри из-за подталкивания в командной гонке на втором этапе, что является нарушением правил. Изначально лидером гонки был именно Рохас.

«Тиджей ван Гардерен, UCI (Международный союз велосипедистов), снятие шлема во время гонки не допускается правилами! Правила едины для всех», — написал Рохас в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

Многодневка «Вуэльта Каталонии» завершится 26 марта. Капитан команды Mоvistar Алехандре Вальверде проигрывает лидеру 45 секунд.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Глава UKAD: Уиггинс получал слишком много триамцинолона для одного человека

Исполнительный директор Британского антидопингового агентства (UKAD) Николь Сэпстид подвергла критике велокоманду Sky и Федерацию велосипедного спорта Великобритании за препятствия в расследовании антидопинговых нарушений.
Еще 7 новостей  Все новости
23 марта

Фигурист Траньков признался в сложных отношениях с Мозер

Осторожно, горячо: американские ринг-герлз

Тренер Мозер отреагировала на заявление фигуриста об уходе через СМИ