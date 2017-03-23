Рохас призвал наказать ван Гардерена за снятие шлема на велогонке «Вуэльта Каталонии»
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт. Испанский велогонщик Movistar Хосе Хоакин Рохас призвал применить санкции к действующему лидеру многодневки «Вуэльта Каталонии» Тиджею ван Гардерену за то, что тот снял шлем по ходу гонки.
Ван Гардерен стал лидером общего зачета после того, как Movistar получила штраф от жюри
«Тиджей ван Гардерен, UCI (Международный союз велосипедистов), снятие шлема во время гонки не допускается правилами! Правила едины для всех», — написал Рохас в своем аккаунте в микроблоге Twitter.
Многодневка «Вуэльта Каталонии» завершится 26 марта. Капитан команды Mоvistar Алехандре Вальверде проигрывает лидеру 45 секунд.
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