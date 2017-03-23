Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29183892/
23 марта 2017, 20:41 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Француз Насер Буанни победил на 4-м этапе веломногодневки «Вуэльта Каталонии»

МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт. Француз Насер Буанни из команды Cofidis стал победителем четвертого этапа многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Вуэльта Каталонии».

В четверг Буанни преодолел дистанцию в 134 километра за 3 часа 4 минуты 27 секунд, опередив на финише итальянца Давиде Чимолаи (FDJ), ставшего вторым, и южноафриканца Дэрила Импи (Orica-Scott), занявшего третье место. Россиянин Сергей Чернецкий («Астана») стал 20-м, другой представитель России Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) — 57-м.

Генеральную классификацию возглавляет американец Тиджей ван Гардерен из BMC. Вторым идет его партнер по команде испанец Самуэль Санчес (+41 секунда), третьим — британец Герайнт Томас (+44 секунды) из Sky. Закарин с отставанием 2 минуты 46 секунд от лидера расположился на 21-й позиции, Чернецкий — 34-й (+5.13).

Пятый этап многодневки пройдет в пятницу, спортсменам предстоит преодолеть 182 км.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
23 марта

Фигурист Траньков признался в сложных отношениях с Мозер

Осторожно, горячо: американские ринг-герлз

Тренер Мозер отреагировала на заявление фигуриста об уходе через СМИ