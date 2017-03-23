Француз Насер Буанни победил на 4-м этапе веломногодневки «Вуэльта Каталонии»

В четверг Буанни преодолел дистанцию в 134 километра за 3 часа 4 минуты 27 секунд, опередив на финише итальянца Давиде Чимолаи (FDJ), ставшего вторым, и южноафриканца Дэрила Импи (Orica-Scott), занявшего третье место. Россиянин Сергей Чернецкий («Астана») стал 20-м, другой представитель России Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) — 57-м.

Генеральную классификацию возглавляет американец Тиджей ван Гардерен из BMC. Вторым идет его партнер по команде испанец Самуэль Санчес (+41 секунда), третьим — британец Герайнт Томас (+44 секунды) из Sky. Закарин с отставанием 2 минуты 46 секунд от лидера расположился на 21-й позиции, Чернецкий — 34-й (+5.13).

Пятый этап многодневки пройдет в пятницу, спортсменам предстоит преодолеть 182 км.