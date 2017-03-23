«Астана» объявила состав на «Рекорд Банк Е3 Харелбеке»
Команда «Астана» продолжает свое выступление на бельгийских классических гонках. Следующая цель команды — «классика» Мирового Тура «Рекорд Банк Е3 Харелбеке», которая пройдет 24 марта.
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Состав команды: Матти Брешель, Лауренс Де Вриз, Оскар Гатто, Андрей Гривко, Дмитрий Груздев, Трульс Корсет, Алексей Луценко и Михаэль Вальгрен.
Спортивные директора: Ларс Михаэльсен и Стефано Занини.
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