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23 марта 2017, 14:54 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

«Астана» объявила состав на «Рекорд Банк Е3 Харелбеке»

Команда «Астана» продолжает свое выступление на бельгийских классических гонках. Следующая цель команды — «классика» Мирового Тура «Рекорд Банк Е3 Харелбеке», которая пройдет 24 марта.

Команда <span class=error>Астана</span> продолжает свое выступление на бельгийских классических гонках. Следующая цель команды — классика Мирового Тура Рекорд Банк Е3 Харелбеке которая пройдет 24 марта. Увеличить
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Состав команды: Матти Брешель, Лауренс Де Вриз, Оскар Гатто, Андрей Гривко, Дмитрий Груздев, Трульс Корсет, Алексей Луценко и Михаэль Вальгрен.

Спортивные директора: Ларс Михаэльсен и Стефано Занини.

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