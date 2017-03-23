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23 марта 2017, 11:52 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Велогонщик «Астаны» Алексей Луценко стал третьим на «Дварс доор Влаандерен»

Велогонщик «Астаны» Алексей Луценко занял третье место на однодневке «Дварс доор Влаандерен», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эта классика впервые получила статус гонки Мирового тура. Увеличить
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Дистанцию в 203,4 километра казахстанец преодолел за 4 часа, 48 минут и 5 секунд, проиграв победителю Иву Лампарту из Quick-Step Floors19 секунд. С одним временем с Луценко финишировал и занявший второе место Филипп Жильбер, представляющий одну команду с Лампартом.

«На финальной части гонки было очень много атак. На подъеме Оуде Кваремонт уехал отрыв примерно из 20 гонщиков. Мне и Матти Брешелю удалось попасть в эту группу. Это была хорошая ситуация для нас. Я решил поддержать Матти, работая впереди группы и помогая увеличить наше преимущество. Но затем на подъеме Патерберг атаковал Филипп Жильбер, и только мне, Лампарту и Дурбриджу удалось ответить на этот рывок.

Гонка получилась очень трудной, но я доволен своим результатом. В финале я решил ждать спринт, потому что был уверен в своих силах. Но, Жильбер начал свой рывок издалека, и мне не удалось подхватить его колесо. Тем не менее, третье место — это хороший результат. Добиться больше в одной группе с двумя гонщиками Quick-Step было сложно. Мне нравятся северные «классики», и я думаю, что смог хорошо к ним подготовиться. Конечно, хотелось бы побороться за победу, но и подиум в такой сложной и престижной гонке радует меня. Впереди еще две гонки на этой неделе — «Е3 Харелбеке» и «Гент — Вевельгем». Надеюсь, что смогу добиться большего на этих гонках, — цитирует Луценко пресс-служба «Астаны».

Отметим, что «Дварс доор Влаандерен» открывает фламандскую неделю весенних классик. С этого года она впервые получила статус гонки Мирового тура.

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