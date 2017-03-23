Велогонщик «Астаны» Алексей Луценко стал третьим на «Дварс доор Влаандерен»

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Дистанцию в 203,4 километра казахстанец преодолел за 4 часа, 48 минут и 5 секунд, проиграв победителю Иву Лампарту из Quick-Step Floors19 секунд. С одним временем с Луценко финишировал и занявший второе место Филипп Жильбер, представляющий одну команду с Лампартом.

«На финальной части гонки было очень много атак. На подъеме Оуде Кваремонт уехал отрыв примерно из 20 гонщиков. Мне и Матти Брешелю удалось попасть в эту группу. Это была хорошая ситуация для нас. Я решил поддержать Матти, работая впереди группы и помогая увеличить наше преимущество. Но затем на подъеме Патерберг атаковал Филипп Жильбер, и только мне, Лампарту и Дурбриджу удалось ответить на этот рывок.

Гонка получилась очень трудной, но я доволен своим результатом. В финале я решил ждать спринт, потому что был уверен в своих силах. Но, Жильбер начал свой рывок издалека, и мне не удалось подхватить его колесо. Тем не менее, третье место — это хороший результат. Добиться больше в одной группе с двумя гонщиками Quick-Step было сложно. Мне нравятся северные «классики», и я думаю, что смог хорошо к ним подготовиться. Конечно, хотелось бы побороться за победу, но и подиум в такой сложной и престижной гонке радует меня. Впереди еще две гонки на этой неделе — «Е3 Харелбеке» и «Гент — Вевельгем». Надеюсь, что смогу добиться большего на этих гонках, — цитирует Луценко пресс-служба «Астаны».

Отметим, что «Дварс доор Влаандерен» открывает фламандскую неделю весенних классик. С этого года она впервые получила статус гонки Мирового тура.