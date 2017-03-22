Велогонщик Ив Лампарт стал победителем классической гонки Dwars door Vlaanderen
МОСКВА, 22 мар —
Р-Спорт. Бельгийский велогонщик команды Quick-Step Floors Ив Лампарт выиграл классическую гонку Dwars door Vlaanderen, которая входит в календарь Мирового тура UCI и проходит по дорогам Бельгии.
Лампарт в среду преодолел дистанцию в 203,3 км за 4 часа 47 минут и 17 секунд, опередив своего партнера по команде бельгийца Филиппа Жильбера (+37 секунды). Замкнул тройку лучших представитель Казахстана Алексей Луценко из Astana Pro Team.
Следующая гонка Мирового тура — E3 Harelbeke — пройдет вновь в Бельгии 24 марта.
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