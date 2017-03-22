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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29170379/
22 марта 2017, 20:16 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Велогонщик Ив Лампарт стал победителем классической гонки Dwars door Vlaanderen

МОСКВА, 22 мар — Р-Спорт. Бельгийский велогонщик команды Quick-Step Floors Ив Лампарт выиграл классическую гонку Dwars door Vlaanderen, которая входит в календарь Мирового тура UCI и проходит по дорогам Бельгии.

Лампарт в среду преодолел дистанцию в 203,3 км за 4 часа 47 минут и 17 секунд, опередив своего партнера по команде бельгийца Филиппа Жильбера (+37 секунды). Замкнул тройку лучших представитель Казахстана Алексей Луценко из Astana Pro Team.

Следующая гонка Мирового тура — E3 Harelbeke — пройдет вновь в Бельгии 24 марта.
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