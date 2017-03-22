В среду Вальверде на финише этапа протяженностью 188,3 км опередил ирландца Дэниэла Мартина из Quick-Step Floors. Первую тройку замкнул британец Адам Йейтс (отставание — 3 секунды) из Orica-Scott. Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин (+3 секунды) стал пятым.

Генеральную классификацию после третьего этапа возглавил американец Тиджей ван Гардерен из BMC. Вторым идет его партнер по команде испанец Самуэль Санчес (+41 секунды), третьим — британец Герайнт Томас (+44 секунды) из Sky. Закарин с отставанием 2 минуты 46 секунд от лидера расположился на 23-й позиции.

Четвертый этап многодневки протяженностью 194,3 км пройдет в четверг.