Вальверде выиграл третий этап веломногодневки «Вуэльта Каталонии», Закарин — пятый
МОСКВА, 22 мар —
Р-Спорт. Испанец Алехандро Вальверде из команды Movistar стал победителем третьего этапа многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Вуэльта Каталонии».
В среду Вальверде на финише этапа протяженностью 188,3 км опередил ирландца Дэниэла Мартина из
Генеральную классификацию после третьего этапа возглавил американец Тиджей ван Гардерен из BMC. Вторым идет его партнер по команде испанец Самуэль Санчес (+41 секунды), третьим — британец Герайнт Томас (+44 секунды) из Sky. Закарин с отставанием 2 минуты 46 секунд от лидера расположился на 23-й позиции.
Четвертый этап многодневки протяженностью 194,3 км пройдет в четверг.
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