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21 марта 2017, 20:03 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

«Астана» стала восьмой на втором этапе «Вуэльта Каталонии»

Завершилась командная гонка с раздельным стартом на втором этапе «Вуэльты Каталонии».

Завершилась командная гонка с раздельным стартом на втором этапе <span class=error>Вуэльты</span> Каталонии. Увеличить
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Победителями разделки стала команда «Movistar», второй результат у ВМС, третьей стала команда «Sky».

«Астана» стала восьмой по результатам этапа.

«Вуэльта Каталонии». Второй этап.
Баньолес — Баньолес. 41.3 километров

1. «Movistar» — 48:55
2. ВМС — +0.02
3. «Sky» — +0.46

8. «Астана» — +2:05

Общий зачет:

1. Хосе Рохас (Испания, «Movistar») — 5:17:16
2. Алехандро Вальверде (Испания, «Movistar»)
3. Андрей Амадор (Коста-Рика, «Movistar»)

42. Дарио Катальдо (Италия, «Астана») — +2:05
43. Якоб Фульсанг (Дания, «Астана»)
44. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)
45. Йеспер Хансен (Дания, «Астана»)
46. Пельо Бильбао (Испания, «Астана»)
76. Паоло Тиралонго (Италия, «Астана») — +2:51
165. Артём Захаров (Казахстан, «Астана») — +9:13
170. Даниил Фоминых (Казахстан, «Астана») — +12:58.

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