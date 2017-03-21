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21 марта 2017, 18:09 | Летние: Велоспорт | БЕЛТА

Белорусские велосипедисты завоевали три награды на международном турнире на треке в Бельгии

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три награды завоевали белорусские велосипедисты на международном турнире первого класса на треке в Генте UCI Belgian International Track Meeting, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Серебряную медаль в гонке по очкам завоевал Роман Тишков (69 баллов), который был одним из лидеров старта, удачно финишировал на промежуточных спринтерских отрезках. Конкуренцию белорусу смог составить лишь Линдсей де Вилдер из Бельгии, который благодаря заключительному финишному рывку смог опередить Романа Тишкова, набрав 73 очка.

На вторую ступень пьедестала почета в Генте поднялся и победитель зачета Кубка мира в скретче (групповая гонка на 15 км) Евгений Королек. Белорус вновь оказался одним из лучших в этом виде трековых гонок. На дистанции в 15 км среди атлетов до 23 лет он уступил лишь Роману Гладышу из Украины.

В омниуме белорус Михаил Шеметов завоевал бронзовую награду, набрав по итогам четырех видов 129 очков. Победителем стал итальянец Симоне Консонни — 141 очко, второе место у представителя Великобритании Оливера Вуда — 135 баллов.

Турнир первого класса UCI Belgian International Track Meeting собрал в Генте более 70 атлетов из 13 стран. Многие ведущие спортсмены на данный момент готовятся к чемпионату мира по велогонкам на треке, который с 13 по 16 апреля пройдет в Гонконге.

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