Итальянский велогонщик Чимолаи выиграл первый этап многодневки «Вуэльта Каталонии»

В понедельник на финише этапа протяженностью 179 километров Чимолаи опередил француза Насера Буанни из Cofidis и своего соотечественника Кристиана Сбаральи из Dimension Data, ставших вторым и третьим соответственно.

Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин занял 24-е место.

Второй этап многодневки — командная гонка с раздельным стартом протяженностью 41,3 км — состоится во вторник.