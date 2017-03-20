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20 марта 2017, 20:03 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Итальянский велогонщик Чимолаи выиграл первый этап многодневки «Вуэльта Каталонии»

Итальянец Давиде Чимолаи из команды FDJ стал победителем первого этапа многодневной велогонки Мирового тура «Вуэльта Каталонии».

В понедельник на финише этапа протяженностью 179 километров Чимолаи опередил француза Насера Буанни из Cofidis и своего соотечественника Кристиана Сбаральи из Dimension Data, ставших вторым и третьим соответственно.

Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин занял 24-е место.

Второй этап многодневки — командная гонка с раздельным стартом протяженностью 41,3 км — состоится во вторник.
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