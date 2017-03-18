Победу в субботней гонке «Милан — Сан-Ремо» одержал поляк Михал Квятковский из Sky, который в финишном спурте обошел Сагана и француза Жулиана Алафилиппа (Quick-Step Floors). После этого успеха на счету поляка стало 820 очков и он поднялся с 17-го места на второе. Новый лидер рейтинга Саган имеет в активе 890 баллов. С первого места на третью строчку опустился австралиец Ричи Порт (BMC Racing) — 812 очков. Лучшим из россиян остается велогонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин (440 баллов), опустившийся с десятого на 11-е место.

В командном зачете без изменений — лидирует американская BMC Racing (2354). Второй идет бельгийская Quick-Step Floors (2324), третьей — британская Sky (2268).