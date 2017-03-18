Петер Саган возглавил рейтинг Мирового тура UCI после «Милан — Сан-Ремо»
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. Словак Петер Саган из команды Bora поднялся с восьмого на первое место в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI) после классической монументальной однодневной велогонки «Милан — Сан-Ремо», сообщается на официальном сайте UCI.
Победу в субботней гонке «Милан — Сан-Ремо» одержал поляк Михал Квятковский из Sky, который в финишном спурте обошел Сагана и француза Жулиана Алафилиппа (Quick-Step Floors). После этого успеха на счету поляка стало 820 очков и он поднялся с 17-го места на второе. Новый лидер рейтинга Саган имеет в активе 890 баллов. С первого места на третью строчку опустился австралиец Ричи Порт (BMC Racing) — 812 очков. Лучшим из россиян остается велогонщик
В командном зачете без изменений — лидирует американская BMC Racing (2354). Второй идет бельгийская
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