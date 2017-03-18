Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29126213/
18 марта 2017, 23:20 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Петер Саган возглавил рейтинг Мирового тура UCI после «Милан — Сан-Ремо»

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Словак Петер Саган из команды Bora поднялся с восьмого на первое место в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI) после классической монументальной однодневной велогонки «Милан — Сан-Ремо», сообщается на официальном сайте UCI.

Победу в субботней гонке «Милан — Сан-Ремо» одержал поляк Михал Квятковский из Sky, который в финишном спурте обошел Сагана и француза Жулиана Алафилиппа (Quick-Step Floors). После этого успеха на счету поляка стало 820 очков и он поднялся с 17-го места на второе. Новый лидер рейтинга Саган имеет в активе 890 баллов. С первого места на третью строчку опустился австралиец Ричи Порт (BMC Racing) — 812 очков. Лучшим из россиян остается велогонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин (440 баллов), опустившийся с десятого на 11-е место.

В командном зачете без изменений — лидирует американская BMC Racing (2354). Второй идет бельгийская Quick-Step Floors (2324), третьей — британская Sky (2268).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Гимнастка Мустафина продает «олимпийский» автомобиль из-за обстоятельств

Пьяные убили чемпиона мира по пауэрлифтингу, он на них «не так посмотрел»