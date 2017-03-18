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18 марта 2017, 21:05 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Поляк Квятковский выиграл классическую монументальную велогонку «Милан — Сан-Ремо»

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Поляк Михал Квятковский из команды Sky одержал победу на классической монументальной однодневной велогонке «Милан — Сан-Ремо».

Квятковский в субботу в финишном спурте опередил словака Петера Сагана (Bora) и француза Жулиана Алафилиппа (Quick-Step Floors).

Чемпион мира 2014 года Квятковский стал первым поляком, победившим на гонке «Милан — Сан-Ремо».
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