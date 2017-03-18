Квятковский в субботу в финишном спурте опередил словака Петера Сагана (Bora) и француза Жулиана Алафилиппа (Quick-Step Floors).

Чемпион мира 2014 года Квятковский стал первым поляком, победившим на гонке «Милан — Сан-Ремо».