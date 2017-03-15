Кинтана поднялся на 3-е место в рейтинге Мирового тура UCI после «Тиррено-Адриатико»

Во вторник Кинтана победил в общем зачете «Тиррено-Адриатико». После данного успеха на счету колумбийца стало 620 очков. Вторым на «Тиррено-Адриатико» стал австралиец Роан Деннис (BMC Racing), который в рейтинге Мирового тура поднялся с 29-й на вторую строчку — 653 балла. Лидером рейтинга остается Ричи Порт (BMC Racing) — 812 очков. Лучшим из россиян остается велогонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин (440 баллов), опустившийся с шестого на десятое место.

В командном зачете лидирует американская BMC Racing — 2324. Второй идет бельгийская Quick-Step Floors (1749), третьей — британская Sky (1658).

В Мировом рейтинге UCI в лидерах словак Петер Саган (Bora), набравший на 12 марта 5569 очков. На втором месте бельгиец Грег ван Авермат из BMC Racing (3917,25). Замыкает тройку британец Крис Фрум из Sky (3672). Закарин идет 22-м (1627).

В рейтинге наций на первом месте Франция (13574,5). Россия идет на 13-й строчке (4151).