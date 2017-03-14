Двукратная чемпионка ОИ по велотреку Роуселл Шэнд завершила международную карьеру
МОСКВА, 14 мар —
Р-Спорт. Двукратная олимпийская чемпионка по велотреку Джоанна Роуселл Шэнд приняла решение завершить выступления за сборную Великобритании, сообщается на официальном сайте спортсменки.
Британка на Играх в Лондоне и
«Сегодня я объявляю о том, что прекращаю выступления в международных соревнованиях по велоспорту. Я наслаждалась своей прекрасной карьерой, и это решение было самым сложным из тех, что мне приходилось принимать», — сказала 28-летняя спортсменка.
Сообщается, что Роуселл Шэнд не собирается совсем уходить из велоспорта, в частности, она планирует заниматься тренерской работой.
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