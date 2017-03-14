Двукратная чемпионка ОИ по велотреку Роуселл Шэнд завершила международную карьеру

Британка на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро завоевала золото в командной гонке. Также она является пятикратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.

«Сегодня я объявляю о том, что прекращаю выступления в международных соревнованиях по велоспорту. Я наслаждалась своей прекрасной карьерой, и это решение было самым сложным из тех, что мне приходилось принимать», — сказала 28-летняя спортсменка.

Сообщается, что Роуселл Шэнд не собирается совсем уходить из велоспорта, в частности, она планирует заниматься тренерской работой.