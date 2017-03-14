Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29074221/
14 марта 2017, 16:41 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Двукратная чемпионка ОИ по велотреку Роуселл Шэнд завершила международную карьеру

МОСКВА, 14 мар — Р-Спорт. Двукратная олимпийская чемпионка по велотреку Джоанна Роуселл Шэнд приняла решение завершить выступления за сборную Великобритании, сообщается на официальном сайте спортсменки.

Британка на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро завоевала золото в командной гонке. Также она является пятикратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.

«Сегодня я объявляю о том, что прекращаю выступления в международных соревнованиях по велоспорту. Я наслаждалась своей прекрасной карьерой, и это решение было самым сложным из тех, что мне приходилось принимать», — сказала 28-летняя спортсменка.

Сообщается, что Роуселл Шэнд не собирается совсем уходить из велоспорта, в частности, она планирует заниматься тренерской работой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Колумбийский велогонщик Гавирия выиграл шестой этап многодневки «Тиррено-Адриатико»

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт. Колумбиец Фернандо Гавирия из команды Quick-Step Floors стал победителем шестого этапа многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Тиррено-Адриатико», проходящей в Италии.
Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Гимнастка Мустафина продает «олимпийский» автомобиль из-за обстоятельств

Калифорнийская мечта: неотразимая американская гимнастка Марони

Буллит российского хоккеиста в НХЛ, который станет вечным хитом Youtube