Колумбийский велогонщик Гавирия выиграл шестой этап многодневки «Тиррено-Адриатико»

Гавирия в понедельник на финише этапа протяженностью 168 километров опередил словака Петера Сагана из Bora — Hansgrohe и бельгийца Яспера Стёйвена из Trek — Segafredo, ставших вторым и третьим соответственно.

Тройка лучших в генеральной классификации в сравнении с предыдущим этапом не претерпела изменений: лидирует колумбиец Наиро Кинтана из Movistar, следом идут француз Тибо Пино (+ 50 секунд) из FDJ и австралиец Роан Деннис (+1 минута 6 секунд) из BMC.

Заключительный этап многодневки — индивидуальная гонка с раздельным стартом на 10 километров — пройдет во вторник.