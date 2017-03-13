Колумбийский велогонщик Гавирия выиграл шестой этап многодневки «Тиррено-Адриатико»
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт. Колумбиец Фернандо Гавирия из команды Quick-Step Floors стал победителем шестого этапа многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Тиррено-Адриатико», проходящей в Италии.
Гавирия в понедельник на финише этапа протяженностью 168 километров опередил словака Петера Сагана из Bora — Hansgrohe и бельгийца Яспера Стёйвена из Trek — Segafredo, ставших вторым и третьим соответственно.
Тройка лучших в генеральной классификации в сравнении с предыдущим этапом не претерпела изменений: лидирует колумбиец Наиро Кинтана из Movistar, следом идут француз Тибо Пино (+ 50 секунд) из FDJ и австралиец Роан Деннис (+1 минута 6 секунд) из BMC.
Заключительный этап многодневки — индивидуальная гонка с раздельным стартом на 10 километров — пройдет во вторник.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter