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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29062578/
13 марта 2017, 20:15 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Колумбийский велогонщик Гавирия выиграл шестой этап многодневки «Тиррено-Адриатико»

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт. Колумбиец Фернандо Гавирия из команды Quick-Step Floors стал победителем шестого этапа многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Тиррено-Адриатико», проходящей в Италии.

Гавирия в понедельник на финише этапа протяженностью 168 километров опередил словака Петера Сагана из Bora — Hansgrohe и бельгийца Яспера Стёйвена из Trek — Segafredo, ставших вторым и третьим соответственно.

Тройка лучших в генеральной классификации в сравнении с предыдущим этапом не претерпела изменений: лидирует колумбиец Наиро Кинтана из Movistar, следом идут француз Тибо Пино (+ 50 секунд) из FDJ и австралиец Роан Деннис (+1 минута 6 секунд) из BMC.

Заключительный этап многодневки — индивидуальная гонка с раздельным стартом на 10 километров — пройдет во вторник.
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