Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29057021/
13 марта 2017, 13:07 | Летние: Велоспорт | ИА REGNUM

Протест голых велосипедистов прошел в Сан-Пауло

В социальных сетях мероприятие встречено неоднозначно.

Десятый «Пробег голых велосипедистов» (Pedalada Pelada) состоялся в Сан-Пауло и вызвал неоднозначную реакцию в Сети, сообщает RadioBrasilAtual. Акция проводится в Бразилии с 2007 и осуждает насилие против велосипедистов на дорогах.

«Восхищен идеей, если мы хотим изменить ситуацию, мы должны действовать на скандальной волне», — пишет один пользователь сети, цитирует RadioBrasilAtual. «Беспокойно на самом деле, видеть столько людей, готовых на такой идиотизм», — считает другой интернет-пользователь, который не видит смысла таким образом подчеркивать уязвимость человеческого тела перед мчащимся с огромной скоростью автомобилем.

Первый «Пробег голых велосипедистов» состоялся в 2004 году в 16 странах и охватывает все больше городов. Авторство идеи принадлежит канадскому активисту Конраду Шмидту. Сначала выдвигались политические лозунги, например, протест против войны в Ираке, однако позже они были вытеснены экологическими призывами и требованиями уважать велосипедистов на дорогах.

«С тех пор, как я пришел в движение World Naked Bike Ride (WNBR), я увидел, что это не всем нравится в городе, а нам не нравится, что автомобили нас убивают», — заявил RadioBrasilAtual один из участников. — Крутить педали голым это, с одной стороны, протест, а с другой — показывает нашу уязвимость. Именно так мы, велосипедисты, себя чувствуем в транспортном потоке, — отметил Энрике Эспириту Санто.

В России подобные акции не проводятся. Однако, как сообщало ИА REGNUM, проведенный в Москве в 2016 году флешмоб «В метро без штанов» большинством был встречен без энтузиазма.

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко («Единая Россия»), комментируя прошедшую акцию в столичной подземке, заявила, что она противоречит нормам морали. «Такие вещи проводить недостойно, потому что это аморальное поведение. С этим не должны мириться в общественных местах никто. И если есть желание продемонстрировать какие-то фрагменты тела, то эти люди могут отдельно собраться и демонстрировать их друг другу, а не окружающим», — отметила Святенко.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Дархан Калетаев: Азиатская конфедерация велоспорта рассчитывает на наш опыт и поддержку

Дархан Калетаев: Азиатская конфедерация велоспорта рассчитывает на наш опыт и поддержку

Президент Казахстанской федерации велоспорта Дархан Калетаев в интервью официальному сайту организации оценил выступление национальной сборной на чемпионатах Азии на треке и на шоссе и поделился мыслями относительно развития велоспорта в стране.
Еще 7 новостей  Все новости
28 Ноября

Росгвардия: Первые итоги и новая репутация

Третья годовщина Майдана: Украина все ближе к статусу недогосударства

Как Сталин добирался на Тегеранскую конференцию