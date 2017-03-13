Протест голых велосипедистов прошел в Сан-Пауло
В социальных сетях мероприятие встречено неоднозначно.
Десятый «Пробег голых велосипедистов» (Pedalada Pelada) состоялся в
«Восхищен идеей, если мы хотим изменить ситуацию, мы должны действовать на скандальной волне», — пишет один пользователь сети, цитирует RadioBrasilAtual. «Беспокойно на самом деле, видеть столько людей, готовых на такой идиотизм», — считает другой
Первый «Пробег голых велосипедистов» состоялся в 2004 году в 16 странах и охватывает все больше городов. Авторство идеи принадлежит канадскому активисту Конраду Шмидту. Сначала выдвигались политические лозунги, например, протест против войны в Ираке, однако позже они были вытеснены экологическими призывами и требованиями уважать велосипедистов на дорогах.
«С тех пор, как я пришел в движение World Naked Bike Ride (WNBR), я увидел, что это не всем нравится в городе, а нам не нравится, что автомобили нас убивают», — заявил RadioBrasilAtual один из участников. — Крутить педали голым это, с одной стороны, протест, а с другой — показывает нашу уязвимость. Именно так мы, велосипедисты, себя чувствуем в транспортном потоке, — отметил Энрике Эспириту Санто.
В России подобные акции не проводятся. Однако, как сообщало ИА REGNUM, проведенный в Москве в 2016 году флешмоб «В метро без штанов» большинством был встречен без энтузиазма.
Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко («Единая Россия»), комментируя прошедшую акцию в столичной подземке, заявила, что она противоречит нормам морали. «Такие вещи проводить недостойно, потому что это аморальное поведение. С этим не должны мириться в общественных местах никто. И если есть желание продемонстрировать
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter