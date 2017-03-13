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13 марта 2017, 12:38 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Дархан Калетаев: Азиатская конфедерация велоспорта рассчитывает на наш опыт и поддержку

Президент Казахстанской федерации велоспорта Дархан Калетаев в интервью официальному сайту организации оценил выступление национальной сборной на чемпионатах Азии на треке и на шоссе и поделился мыслями относительно развития велоспорта в стране.

Президент Казахстанской федерации велоспорта подвел краткие итоги конгресса АСС в Бахрейне. Увеличить
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— Дархан Аманович, совсем недавно сборные Казахстана вернулись с чемпионатов Азии по велоспорту на треке и шоссе из Нью-Дели и Бахрейна соответственно. Как, на Ваш взгляд, прошли для нас эти состязания?

— Последние несколько лет казахстанские команды, в принципе, в Азии выступают уверенно. В этом же году смогли и превзойти свои результаты: трековая сборная из Нью-Дели привезла шесть золотых медалей, а шоссейная команда и вовсе заняла первое общекомандное место в Бахрейне с пятью золотыми наградами. За всю историю нашей республики — это лучший результат. А значит, направления по развитию велоспорта в Казахстане выбраны верно. Мы сейчас большое внимание уделяем молодым велогонщикам — именно наша молодежь принесла сборной большинство наград на прошедших континентальных турнирах. У подрастающего сильного поколения казахстанских велогонщиков есть хорошая мотивация — попадание в «Астану», что нам, в свою очередь, позволит увеличить долю в главной профессиональной команде страны местными воспитанниками взамен легионеров.

— 2017 год обещает изменения в мире велоспорта. Совсем недавно в ACC избран новый президент. Также выборы нового президента предстоят в UCI. Что Вы думаете по этому поводу?

— С Осамой аль Шафаром — новым президентом АСС — у казахстанской федерации хорошие рабочие отношения. Его избрание — позитивно в том плане, что на развитие велоспорта в Азии мы смотрим под схожим углом. Вообще, за кресло президента на прошедшем конгрессе развернулась нешуточная борьба. Один тот факт, что в Бахрейне одновременно собралось рекордное количество федераций — 39 — говорит о буме интереса к этому виду спорта в регионе.

Наша федерация к этим выборам также готовилась серьезно — я лично встречался во всеми тремя кандидатами на пост президента, чтобы ознакомиться с предвыборными программами. Не скрою, мы поддержали именно Осама аль Шафара, так как его стратегия нам кажется самой прогрессивной и актуальной с учетом особенностей азиатского континента.

Кстати, нельзя не отметить то доверие, которое было оказано и Казахстану — одним из вице-президентов АСС единогласно выбрали нашего представителя Раимбека Баталова. Аманбек Кульчиков, в свою очередь, стал одним из голосующих делегатов от Азии. Это значит, что у нас есть право голоса на конгрессах UCI, в том числе на грядущих выборах президента этой организации.
До недавних пор Казахстан был единственной страной в Азии, у которой есть команда в Протуре. Во многом поэтому Азиатская конфедерация велоспорта рассчитывает на наш опыт, а также активное содействие и поддержку.

— Поделитесь с нами планами федерации: какие ключевые события произойдут в ближайшем будущем? Будут ли проводиться крупные соревнования у нас, в Казахстане?

— Одна из глобальных задач, стоящих перед федерацией — качественно подготовиться к Олимпийским играм в Токио. Основной упор будет сделан на подготовку в трековых видах соревнований. Перед нами стоит задача заработать больше лицензий для участия в Играх, чем на последних Играх в Рио. Задача вполне осуществимая. В апреле сборной предстоит выступление на чемпионате мира на треке в Гонконге, в сентябре — на чемпионате мира на шоссе в Норвегии. Также в 2017 году пройдут Азиатские игры в закрытых помещениях в Ашхабаде, а в 2018 году Азиатские игры в Индонезии и юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе. Важным событием для казахстанского велоспорта станет проведение очередного «Тура Алматы». Подготовка к нему уже идет полным ходом.

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