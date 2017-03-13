Дархан Калетаев: Азиатская конфедерация велоспорта рассчитывает на наш опыт и поддержку

— Дархан Аманович, совсем недавно сборные Казахстана вернулись с чемпионатов Азии по велоспорту на треке и шоссе из Нью-Дели и Бахрейна соответственно. Как, на Ваш взгляд, прошли для нас эти состязания?

— Последние несколько лет казахстанские команды, в принципе, в Азии выступают уверенно. В этом же году смогли и превзойти свои результаты: трековая сборная из Нью-Дели привезла шесть золотых медалей, а шоссейная команда и вовсе заняла первое общекомандное место в Бахрейне с пятью золотыми наградами. За всю историю нашей республики — это лучший результат. А значит, направления по развитию велоспорта в Казахстане выбраны верно. Мы сейчас большое внимание уделяем молодым велогонщикам — именно наша молодежь принесла сборной большинство наград на прошедших континентальных турнирах. У подрастающего сильного поколения казахстанских велогонщиков есть хорошая мотивация — попадание в «Астану», что нам, в свою очередь, позволит увеличить долю в главной профессиональной команде страны местными воспитанниками взамен легионеров.

— 2017 год обещает изменения в мире велоспорта. Совсем недавно в ACC избран новый президент. Также выборы нового президента предстоят в UCI. Что Вы думаете по этому поводу?

— С Осамой аль Шафаром — новым президентом АСС — у казахстанской федерации хорошие рабочие отношения. Его избрание — позитивно в том плане, что на развитие велоспорта в Азии мы смотрим под схожим углом. Вообще, за кресло президента на прошедшем конгрессе развернулась нешуточная борьба. Один тот факт, что в Бахрейне одновременно собралось рекордное количество федераций — 39 — говорит о буме интереса к этому виду спорта в регионе.

Наша федерация к этим выборам также готовилась серьезно — я лично встречался во всеми тремя кандидатами на пост президента, чтобы ознакомиться с предвыборными программами. Не скрою, мы поддержали именно Осама аль Шафара, так как его стратегия нам кажется самой прогрессивной и актуальной с учетом особенностей азиатского континента.

Кстати, нельзя не отметить то доверие, которое было оказано и Казахстану — одним из вице-президентов АСС единогласно выбрали нашего представителя Раимбека Баталова. Аманбек Кульчиков, в свою очередь, стал одним из голосующих делегатов от Азии. Это значит, что у нас есть право голоса на конгрессах UCI, в том числе на грядущих выборах президента этой организации.

До недавних пор Казахстан был единственной страной в Азии, у которой есть команда в Протуре. Во многом поэтому Азиатская конфедерация велоспорта рассчитывает на наш опыт, а также активное содействие и поддержку.

— Поделитесь с нами планами федерации: какие ключевые события произойдут в ближайшем будущем? Будут ли проводиться крупные соревнования у нас, в Казахстане?