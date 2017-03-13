Дархан Калетаев: Азиатская конфедерация велоспорта рассчитывает на наш опыт и поддержку
Президент Казахстанской федерации велоспорта Дархан Калетаев в интервью официальному сайту организации оценил выступление национальной сборной на чемпионатах Азии на треке и на шоссе и поделился мыслями относительно развития велоспорта в стране.
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— Дархан Аманович, совсем недавно сборные Казахстана вернулись с чемпионатов Азии по велоспорту на треке и шоссе из
— Последние несколько лет казахстанские команды, в принципе, в Азии выступают уверенно. В этом же году смогли и превзойти свои результаты: трековая сборная из
— 2017 год обещает изменения в мире велоспорта. Совсем недавно в ACC избран новый президент. Также выборы нового президента предстоят в UCI. Что Вы думаете по этому поводу?
— С Осамой аль Шафаром — новым президентом АСС — у казахстанской федерации хорошие рабочие отношения. Его избрание — позитивно в том плане, что на развитие велоспорта в Азии мы смотрим под схожим углом. Вообще, за кресло президента на прошедшем конгрессе развернулась нешуточная борьба. Один тот факт, что в Бахрейне одновременно собралось рекордное количество федераций — 39 — говорит о буме интереса к этому виду спорта в регионе.
Наша федерация к этим выборам также готовилась серьезно — я лично встречался во всеми тремя кандидатами на пост президента, чтобы ознакомиться с предвыборными программами. Не скрою, мы поддержали именно Осама аль Шафара, так как его стратегия нам кажется самой прогрессивной и актуальной с учетом особенностей азиатского континента.
Кстати, нельзя не отметить то доверие, которое было оказано и Казахстану — одним из
До недавних пор Казахстан был единственной страной в Азии, у которой есть команда в Протуре. Во многом поэтому Азиатская конфедерация велоспорта рассчитывает на наш опыт, а также активное содействие и поддержку.
— Поделитесь с нами планами федерации: какие ключевые события произойдут в ближайшем будущем? Будут ли проводиться крупные соревнования у нас, в Казахстане?
— Одна из глобальных задач, стоящих перед федерацией — качественно подготовиться к Олимпийским играм в Токио. Основной упор будет сделан на подготовку в трековых видах соревнований. Перед нами стоит задача заработать больше лицензий для участия в Играх, чем на последних Играх в Рио. Задача вполне осуществимая. В апреле сборной предстоит выступление на чемпионате мира на треке в Гонконге, в сентябре — на чемпионате мира на шоссе в Норвегии. Также в 2017 году пройдут Азиатские игры в закрытых помещениях в Ашхабаде, а в 2018 году Азиатские игры в Индонезии и юношеские Олимпийские игры в
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