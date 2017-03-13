Фофонов: «Астана» не торопится использовать велосипеды с дисковыми тормозами

После ряда серьезных повреждений у гонщиков Международный союз велосипедистов (UCI) временно приостановил использование дисковых тормозов на велосипедах, но позднее внес коррективы в правила, и в 2017 году гонщики снова могут выступать на велосипедах с дисковыми тормозами. Решение вызвало неоднозначную реакцию у пелотона.

«Мы держим ухо востро, следим за прогрессом, но пока не видим в этом необходимости — наши гонщики не жалуются на тормоза. Да и проблемы с дисковыми тормозами есть, все-таки система еще не доведена до стопроцентного функционирования, это может быть опасно, и уже были случаи, подтверждающие это», — сказал Фофонов в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«На кроссовых велосипедах — да, это, наверное, нужно, но там нет такой толкучки, скорости совершенно не такие, как у нас. И у них нет таких спусков! У нас порой люди едут на скорости до 100 км/ч, дисковые тормоза при этом нагреваются до высокой температуры… Мы ничего не упускаем из вида, но пока не торопимся с этим, не видим в этом необходимости. Пока посмотрим, как развивается ситуация», — добавил он.