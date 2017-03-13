Фофонов: «Астана» не торопится использовать велосипеды с дисковыми тормозами
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 13 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Казахстанская команда Мирового тура «Астана» пока не собирается использовать велосипеды с дисковыми тормозами в гонках, заявил спортивный менеджер команды Дмитрий Фофонов.
После ряда серьезных повреждений у гонщиков Международный союз велосипедистов (UCI) временно приостановил использование дисковых тормозов на велосипедах, но позднее внес коррективы в правила, и в 2017 году гонщики снова могут выступать на велосипедах с дисковыми тормозами. Решение вызвало неоднозначную реакцию у пелотона.
«Мы держим ухо востро, следим за прогрессом, но пока не видим в этом необходимости — наши гонщики не жалуются на тормоза. Да и проблемы с дисковыми тормозами есть,
«На кроссовых велосипедах — да, это, наверное, нужно, но там нет такой толкучки, скорости совершенно не такие, как у нас. И у них нет таких спусков! У нас порой люди едут на скорости до 100 км/ч, дисковые тормоза при этом нагреваются до высокой температуры… Мы ничего не упускаем из вида, но пока не торопимся с этим, не видим в этом необходимости. Пока посмотрим, как развивается ситуация», — добавил он.
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