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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29053632/
13 марта 2017, 10:02 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Фофонов: «Астана» не торопится использовать велосипеды с дисковыми тормозами

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 13 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Казахстанская команда Мирового тура «Астана» пока не собирается использовать велосипеды с дисковыми тормозами в гонках, заявил спортивный менеджер команды Дмитрий Фофонов.

После ряда серьезных повреждений у гонщиков Международный союз велосипедистов (UCI) временно приостановил использование дисковых тормозов на велосипедах, но позднее внес коррективы в правила, и в 2017 году гонщики снова могут выступать на велосипедах с дисковыми тормозами. Решение вызвало неоднозначную реакцию у пелотона.

«Мы держим ухо востро, следим за прогрессом, но пока не видим в этом необходимости — наши гонщики не жалуются на тормоза. Да и проблемы с дисковыми тормозами есть, все-таки система еще не доведена до стопроцентного функционирования, это может быть опасно, и уже были случаи, подтверждающие это», — сказал Фофонов в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«На кроссовых велосипедах — да, это, наверное, нужно, но там нет такой толкучки, скорости совершенно не такие, как у нас. И у них нет таких спусков! У нас порой люди едут на скорости до 100 км/ч, дисковые тормоза при этом нагреваются до высокой температуры… Мы ничего не упускаем из вида, но пока не торопимся с этим, не видим в этом необходимости. Пока посмотрим, как развивается ситуация», — добавил он.

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