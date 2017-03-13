Фофонов: Велогонщик Чернецкий получит шанс проявить себя на «Туре Романдии»
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 13 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик «Астаны» Сергей Чернецкий получит шанс проявить себя на «Туре Романдии», заявил спортивный менеджер команды Дмитрий Фофонов.
Один из лидеров сборной России Чернецкий с сезона-2017 выступает за «Астану».
«Изначально он рассматривался как помощник в горы, но мы поработали и решили, что у него будет шанс раскрыться самому. После прошлогоднего падения ему нужно восстановиться, набрать форму, кондиции. Мы поменяли ему программу, дали возможность отдохнуть, и он начнет выступать с “Каталонии”, потом будет “Тур Страны Басков” и “Романдия”, где он и раньше показывал высокие результаты. Там он сможет показать
«Тур Романдии» пройдет в Швейцарии с 25 по 30 апреля.
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