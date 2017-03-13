Закарин занимает 6-е место в рейтинге Мирового тура UCI после велогонки «Париж-Ницца»
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт. Российский велогонщик швейцарской команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин поднялся на шестое место в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), сообщается на официальном сайте организации.
Закарин стал шестым в общем зачете многодневки «Париж-Ницца», завершившейся в воскресенье. В рейтинге Мирового тура у россиянина 440 очков. Лидером рейтинга остается австралиец Ричи Порт из американской команды BMC — 812 очков.
В командном зачете лидирует BMC (1680 баллов), второе место занимает бельгийская
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