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13 марта 2017, 1:38 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Закарин занимает 6-е место в рейтинге Мирового тура UCI после велогонки «Париж-Ницца»

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт. Российский велогонщик швейцарской команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин поднялся на шестое место в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), сообщается на официальном сайте организации.

Закарин стал шестым в общем зачете многодневки «Париж-Ницца», завершившейся в воскресенье. В рейтинге Мирового тура у россиянина 440 очков. Лидером рейтинга остается австралиец Ричи Порт из американской команды BMC — 812 очков.

В командном зачете лидирует BMC (1680 баллов), второе место занимает бельгийская Quick-Step Floors (1597), третье — австралийская Orica-Scott (1467).
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