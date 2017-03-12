Словацкий велогонщик Петер Саган выиграл пятый этап многодневки «Тиррено-Адриатико»

Саган преодолел дистанцию этапа за 5 часов и 5 секунд. Второе место занял француз Тибо Пино из FDJ, третьим стал словенец Примож Роглич (LottoNL-Jumbo). У всех гонщиков первой тройки — время лидера. Россиянин Павел Кочетков из Katusha-Alpecin финишировал на 36-м месте, проиграв Сагану 2 минуты 54 секунды.

Генеральную классификацию многодневки после пяти этапов возглавляет колумбиец Наиро Кинтана (Movistar) с общим временем 21 час 34 минуты 51 секунда. Вторым идет Пино с отставанием в 50 секунд, третье место занимает Роан Деннис из BMC (+1,06).