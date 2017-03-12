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12 марта 2017, 20:48 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Словацкий велогонщик Петер Саган выиграл пятый этап многодневки «Тиррено-Адриатико»

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Словацкий велогонщик Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe стал победителем пятого этапа многодневной гонки Мирового тура «Тиррено-Адриатико», которая проходит в Италии.

Саган преодолел дистанцию этапа за 5 часов и 5 секунд. Второе место занял француз Тибо Пино из FDJ, третьим стал словенец Примож Роглич (LottoNL-Jumbo). У всех гонщиков первой тройки — время лидера. Россиянин Павел Кочетков из Katusha-Alpecin финишировал на 36-м месте, проиграв Сагану 2 минуты 54 секунды.

Генеральную классификацию многодневки после пяти этапов возглавляет колумбиец Наиро Кинтана (Movistar) с общим временем 21 час 34 минуты 51 секунда. Вторым идет Пино с отставанием в 50 секунд, третье место занимает Роан Деннис из BMC (+1,06).
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