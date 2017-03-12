Словацкий велогонщик Петер Саган выиграл пятый этап многодневки «Тиррено-Адриатико»
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Словацкий велогонщик Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe стал победителем пятого этапа многодневной гонки Мирового тура «Тиррено-Адриатико», которая проходит в Италии.
Саган преодолел дистанцию этапа за 5 часов и 5 секунд. Второе место занял француз Тибо Пино из FDJ, третьим стал словенец Примож Роглич (LottoNL-Jumbo). У всех гонщиков первой тройки — время лидера. Россиянин Павел Кочетков из
Генеральную классификацию многодневки после пяти этапов возглавляет колумбиец Наиро Кинтана (Movistar) с общим временем 21 час 34 минуты 51 секунда. Вторым идет Пино с отставанием в 50 секунд, третье место занимает Роан Деннис из BMC (+1,06).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter