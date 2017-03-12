Де ла Крус выиграл 8-й этап велогонки «Париж-Ницца», Энао — победитель общего зачета
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Испанец Давид де ла Крус (Quick-Step Floors) одержал победу на заключительном этапе многодневной велогонки Мирового тура «Париж — Ницца», колумбиец Серхио Энао из команды Sky стал победителем генеральной классификации.
Де ла Крус в воскресенье преодолел 115 км за 2 часа 48 минут 53 секунды. У финишировавшего вторым испанца Альберто Контадора (Trek-Segafredo) время победителя. Замкнул тройку лучших еще один испанец Марк Солер (Movistar), отставший на 5 секунд.
Победу в генеральной классификации по итогам восьми этапов одержал Энао. Вторым стал Контадор, проигравший победителю две секунды. На третьем месте расположился ирландец Дэниэл Мартин из
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