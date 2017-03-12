Де ла Крус в воскресенье преодолел 115 км за 2 часа 48 минут 53 секунды. У финишировавшего вторым испанца Альберто Контадора (Trek-Segafredo) время победителя. Замкнул тройку лучших еще один испанец Марк Солер (Movistar), отставший на 5 секунд.

Победу в генеральной классификации по итогам восьми этапов одержал Энао. Вторым стал Контадор, проигравший победителю две секунды. На третьем месте расположился ирландец Дэниэл Мартин из Quick-Step Floors (+30). Россиянин Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin стал шестым (+1.34).