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12 марта 2017, 20:19 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Де ла Крус выиграл 8-й этап велогонки «Париж-Ницца», Энао — победитель общего зачета

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Испанец Давид де ла Крус (Quick-Step Floors) одержал победу на заключительном этапе многодневной велогонки Мирового тура «Париж — Ницца», колумбиец Серхио Энао из команды Sky стал победителем генеральной классификации.

Де ла Крус в воскресенье преодолел 115 км за 2 часа 48 минут 53 секунды. У финишировавшего вторым испанца Альберто Контадора (Trek-Segafredo) время победителя. Замкнул тройку лучших еще один испанец Марк Солер (Movistar), отставший на 5 секунд.

Победу в генеральной классификации по итогам восьми этапов одержал Энао. Вторым стал Контадор, проигравший победителю две секунды. На третьем месте расположился ирландец Дэниэл Мартин из Quick-Step Floors (+30). Россиянин Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin стал шестым (+1.34).
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