Порт в субботу преодолел 177 км за 5 часов 1 минуту 35 секунд, опередив испанца Альберто Контадора (+21 секунда) из Trek — Segafredo и ирландца Даниэля Мартина (+32) из Quick-Step Floors. Закарин отстал от победителя на 1 минуту 21 секунду.

Перед заключительным этапом в генеральной классификации гонки лидирует колумбиец Серхио Энао из Sky. Вторым идет Мартин (+30), замыкает тройку Контадор (+31). Закарин (+1.34) идет шестым.

Последний этап протяженностью 115,5 км состоится 12 марта.