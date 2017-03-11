Австралиец Порт победил на 7-м этапе веломногодневки «Париж — Ницца», Закарин — 8-й
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Австралийский велогонщик Ричи Порт из команды BMC стал победителем седьмого этапа многодневной гонки Мирового тура «Париж — Ницца», а россиянин Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin стал восьмым.
Порт в субботу преодолел 177 км за 5 часов 1 минуту 35 секунд, опередив испанца Альберто Контадора (+21 секунда) из Trek — Segafredo и ирландца Даниэля Мартина (+32) из
Перед заключительным этапом в генеральной классификации гонки лидирует колумбиец Серхио Энао из Sky. Вторым идет Мартин (+30), замыкает тройку Контадор (+31). Закарин (+1.34) идет шестым.
Последний этап протяженностью 115,5 км состоится 12 марта.
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