Наиро Кинтана из Movistar выиграл четвертый этап многодневки «Тиррено-Адриатико»
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Колумбиец Наиро Кинтана из команды Movistar Team стал победителем четвертого этапа многодневной велогонки Мирового тура «Тиррено-Адриатико», которая проходит в Италии.
Гонщики в субботу преодолели дистанцию в 171 км. Кинтана финишировал с результатом 5 часов 27 минут 22 секунды. Вторым стал британский гонщик Team Sky Герайнт Томас (+18 секунд), замкнул тройку еще один британец Адам Йейтс (+24) из
После четвертого этапа Кинтана возглавил генеральную классификацию с результатом 16 часов 34 минуты 46 секунд. Вторым идет Йейтс (+33), третье место занимает француз Тибо Пино (+56) из команды FDJ.
Следующий этап протяженностью 209 км пройдет в воскресенье.
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