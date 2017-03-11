Наиро Кинтана из Movistar выиграл четвертый этап многодневки «Тиррено-Адриатико»

Гонщики в субботу преодолели дистанцию в 171 км. Кинтана финишировал с результатом 5 часов 27 минут 22 секунды. Вторым стал британский гонщик Team Sky Герайнт Томас (+18 секунд), замкнул тройку еще один британец Адам Йейтс (+24) из Orica-Scott.

После четвертого этапа Кинтана возглавил генеральную классификацию с результатом 16 часов 34 минуты 46 секунд. Вторым идет Йейтс (+33), третье место занимает француз Тибо Пино (+56) из команды FDJ.

Следующий этап протяженностью 209 км пройдет в воскресенье.