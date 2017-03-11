Силин заявил, что в его планах есть старт на велогонке «Гран-премио Мигеля Индурайна»

Силин подписал контракт с португальской RP-Boavista.

«Конечно, рад, что подписал контракт с командой. Ее мне нашел Хосе Азеведо (генеральный менеджер «Катюши»), он и сам в ней выступал. Вот собираюсь уже поехать на базу, она находится там же, где стадион футбольного клуба «Боавишта». Уже знаю, что поеду гонки в Испании, не все из них раньше ездил, но планируется участие в «Гран-при Индурайна», в «Туре Португалии», — сказал Силин по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Силин также сообщил, что собирается приехать на чемпионат России в Воронеж в июне 2017 года. «Там за регион можно будет ехать», — добавил он.

«Гран-премио Мигеля Индурайна» состоится 1 апреля. В 2016 году Силин финишировал на этой гонке в топ-10.