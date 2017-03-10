Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29037739/
10 марта 2017, 20:59 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Словацкий велогонщик Петер Саган выиграл третий этап многодневки «Тиррено-Адриатико»

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. Словак Петер Саган из команды Bora — Hansgrohe стал победителем третьего этапа многодневной велогонки Мирового тура «Тиррено-Адриатико», которая проходит в Италии.

Саган, ранее выступавший за российскую команду Tinkoff-Saxo, в пятницу на финише этапа протяженностью 204 км опередил итальянца Элиа Вивиани из Sky и бельгийца Юргена Руландтса из Lotto Soudal, ставших вторым и третьим соответственно. Российский гонщик Katusha — Alpecin Павел Кочетков финишировал 68-м.

Генеральную классификацию возглавил австралиец Роан Деннис из BMC. На втором и третьим местах расположились его партнеры по команде бельгиец Грег Ван Авермат и итальянец Дамиано Карузо. Кочетков идет 59-м, уступая лидеру 3 минуты 32 секунды.

Следующий этап пройдет в субботу. Многодневка завершится 14 марта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Британец Саймон Йейтс выиграл 6-й этап веломногодневки «Париж — Ницца», Закарин — 9-й

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. Британский велогонщик Саймон Йейтс из команды Orica-Scott стал победителем шестого этапа многодневной гонки «Париж — Ницца», которая входит в календарь Мирового тура.
Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин