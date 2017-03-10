Словацкий велогонщик Петер Саган выиграл третий этап многодневки «Тиррено-Адриатико»
МОСКВА, 10 мар —
Р-Спорт. Словак Петер Саган из команды Bora — Hansgrohe стал победителем третьего этапа многодневной велогонки Мирового тура «Тиррено-Адриатико», которая проходит в Италии.
Саган, ранее выступавший за российскую команду
Генеральную классификацию возглавил австралиец Роан Деннис из BMC. На втором и третьим местах расположились его партнеры по команде бельгиец Грег Ван Авермат и итальянец Дамиано Карузо. Кочетков идет 59-м, уступая лидеру 3 минуты 32 секунды.
Следующий этап пройдет в субботу. Многодневка завершится 14 марта.
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