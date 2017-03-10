Словацкий велогонщик Петер Саган выиграл третий этап многодневки «Тиррено-Адриатико»

Саган, ранее выступавший за российскую команду Tinkoff-Saxo, в пятницу на финише этапа протяженностью 204 км опередил итальянца Элиа Вивиани из Sky и бельгийца Юргена Руландтса из Lotto Soudal, ставших вторым и третьим соответственно. Российский гонщик Katusha — Alpecin Павел Кочетков финишировал 68-м.

Генеральную классификацию возглавил австралиец Роан Деннис из BMC. На втором и третьим местах расположились его партнеры по команде бельгиец Грег Ван Авермат и итальянец Дамиано Карузо. Кочетков идет 59-м, уступая лидеру 3 минуты 32 секунды.

Следующий этап пройдет в субботу. Многодневка завершится 14 марта.