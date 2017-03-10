Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29037117/
10 марта 2017, 19:54 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Британец Саймон Йейтс выиграл 6-й этап веломногодневки «Париж — Ницца», Закарин — 9-й

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. Британский велогонщик Саймон Йейтс из команды Orica-Scott стал победителем шестого этапа многодневной гонки «Париж — Ницца», которая входит в календарь Мирового тура.

Йейтс преодолел дистанцию в 192 километра за 4 часа 37 минут 51 секунду. Вторым стал колумбиец Серхио Энао из Sky, уступивший лидеру 17 секунд, третье место занял австралиец Ричи Порт из BMC (+0.26). Российский велогонщик Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) стал девятым (+0.32).

В генеральной классификации гонки лидирует француз Жюлиан Алафилипп из Quick-Step Floors с общим временем 21 час 58 минут 22 секунды. На втором месте идет его соотечественник Тони Галлопен из Lotto Soudal с отставанием в 36 секунд, замыкает первую тройку Энао (+0.46). Закарин занимает шестое место (+1.31).

Следующий этап протяженностью 177 км пройдет 11 марта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

По дорогам Европы

По дорогам Европы

Пятый день «Париж — Ниццы» состоял из равнинного этапа Кенсье-ан-Божоле — Бур-де-Пеаж, а на «Тиррено — Адриатико» гонщики проехали самый длинный этап многодневки.
Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин