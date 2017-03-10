Британец Саймон Йейтс выиграл 6-й этап веломногодневки «Париж — Ницца», Закарин — 9-й
МОСКВА, 10 мар —
Р-Спорт. Британский велогонщик Саймон Йейтс из команды Orica-Scott стал победителем шестого этапа многодневной гонки «Париж — Ницца», которая входит в календарь Мирового тура.
Йейтс преодолел дистанцию в 192 километра за 4 часа 37 минут 51 секунду. Вторым стал колумбиец Серхио Энао из Sky, уступивший лидеру 17 секунд, третье место занял австралиец Ричи Порт из BMC (+0.26). Российский велогонщик Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) стал девятым (+0.32).
В генеральной классификации гонки лидирует француз Жюлиан Алафилипп из
Следующий этап протяженностью 177 км пройдет 11 марта.
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