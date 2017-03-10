Йейтс преодолел дистанцию в 192 километра за 4 часа 37 минут 51 секунду. Вторым стал колумбиец Серхио Энао из Sky, уступивший лидеру 17 секунд, третье место занял австралиец Ричи Порт из BMC (+0.26). Российский велогонщик Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) стал девятым (+0.32).

В генеральной классификации гонки лидирует француз Жюлиан Алафилипп из Quick-Step Floors с общим временем 21 час 58 минут 22 секунды. На втором месте идет его соотечественник Тони Галлопен из Lotto Soudal с отставанием в 36 секунд, замыкает первую тройку Энао (+0.46). Закарин занимает шестое место (+1.31).

Следующий этап протяженностью 177 км пройдет 11 марта.