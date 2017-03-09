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9 марта 2017, 23:03 | Летние: Велоспорт | PROСПОРТ - Казахстан

По дорогам Европы

Пятый день «Париж — Ниццы» состоял из равнинного этапа Кенсье-ан-Божоле — Бур-де-Пеаж, а на «Тиррено — Адриатико» гонщики проехали самый длинный этап многодневки.

Пятый день Париж — Ниццы состоял из равнинного этапа <nobr>Кенсье-ан-Божоле </nobr>— <nobr>Бур-де-Пеаж</nobr> а на <span class=error>Тиррено</span> — <span class=error>Адриатико</span> гонщики проехали самый длинный этап <span class=error>многодневки</span>. Увеличить
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Пятый этап французской велогонки завершился массовым спринтом, победу в котором одержал чемпион Германии Андре Грайпель. Казахстанский гонщик Руслан Тлеубаев стал лучшим из состава команды «Астана», заняв 15-е место.

«В целом, сегодняшний этап прошел достаточно спокойно, по классическому сценарию для равнинных этапов. К сожалению, из-за болезни был вынужден сойти с гонки Лауренс Де Вриз. Но, мы надеемся, что он быстро восстановится и вернется в строй. Начиная с завтрашнего дня нас будут ждать решающие этапы этой “Париж — Ниццы”. “Астана” готова бороться за самый высокий результат на каждом из этапов», — сказал спортивный менеджер команды Дмитрий Фофонов.

«За два километра до финиша я находился на неплохой позиции и чувствовал в себе силы для того, чтобы провести хороший спринт. Но, на одном из поворотов оказался заблокированным, пришлось сбросить скорость и разгоняться вновь. В итоге, финишировал 15-м. Тем не менее, я рад тому, что постепенно выхожу на хороший уровень готовности. На следующих этапах постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь нашим лидерам», — рассказал Руслан Тлеубаев.

Шестой этап «Париж — Ниццы» пройдет 10 марта. Гонщики проедут сложную дистанцию от города Обань до Файанса протяженностью 193,5 км. Этап будет насчитывать шесть подъемов, включая три подъема первой категории и финальный подъем второй категории сложности.

В ходе второго этапа «Тиррено — Адриатико» гонщики преодолели дистанцию в 229 км от Камайоре до Помаранче.

Финал этапа отметился целой серией атак из основной группы. В результате одной из них в отрыв уехал британский гонщик Герант Томас, который и стал победителем этапа.

Гонщики команды «Астана», включая лидера Фабио Ару, без проблем финишировали в группе лидеров в девяти секундах от победителя этапа.

Команда всеми силами старалась поддерживать сегодня Фабио Ару на таком протяженном и непростом этапе. Андрей Зейц был одним из тех, кто все время поддерживал капитана.

«Здесь, на “Тиррено — Адриатико” наша основная задача — поддержка лидера Фабио Ару. Мы стараемся оберегать его по ходу этапа и вывозим его на хорошую позицию в финале гонки. Сегодня, на протяжении почти всего этапа был достаточно сильный ветер. В финале вся группа существенно ускорилась, так что мы постарались сделать все возможное для того, чтобы удержать Ару впереди на достаточно сложном рельефе гонки. Что касается меня, то я прекрасно себя чувствую, готов к главным этапам этой многодневки. Думаю, что “Астана” способна показать здесь хороший результат», — рассказал Андрей Зейц.

Лидером общего зачета «Тиррено — Адриатико» по итогам этапа стал бельгиец Грег Ван Авермат. Луис Леон Санчес, Фабио Ару и Микеле Скарпони занимают 20-е, 21-е и 22-е места, соответственно.

10 марта пройдет третий этап итальянской многодневки: 204 км от Монтеротондо Мариттимо до Монтальто ди Кастро.
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Новости Велоспорта

Итоги 5-го этапа «Париж — Ницца»

10 марта завершился пятый этап «Париж — Ницца», протяженностью 199,5 километров. Лучшим на этапе стал немецкий гонщик «Lotto Soudal» Андре Грайпель. На втором месте расположился француз из FDJ Арно Демар, третьим приехал голландец Дилан Гроенуэген.
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