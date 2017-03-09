Итоги 5-го этапа «Париж — Ницца»
10 марта завершился пятый этап «Париж — Ницца», протяженностью 199,5 километров. Лучшим на этапе стал немецкий гонщик «Lotto Soudal» Андре Грайпель. На втором месте расположился француз из FDJ Арно Демар, третьим приехал голландец Дилан Гроенуэген.
Лучшим в составе «Астаны» стал Руслан Тлеубаев, который приехал 15-м. Михаэль Вальгрен 28-й, Матти Брешель — 38-й, Танел Кангерт — 92-й, Якоб Фульсанг — 102-й, Алексей Луценко — 102-й, Рикардо Минали- 161-й.
«Париж — Ницца». Пятый этап.
1. Андре Грайпель (Германия, «Lotto Soudal») — 4:43:35
2. Арно Демар (Франция, FDJ)
3. Дилан Гроенуэген (Нидерланды, «Lotto NL-Jumbo»)
…
15. Руслан Тлеубаев (Казахстан, «Астана»)
28. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана»)
38. Матти Брешель (Дания, «Астана»)
92. Танел Кангерт (Эстония, «Астана»)
102. Якоб Фульсанг (Дания, «Астана»)
119. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)
161. Рикардо Минали (Италия, «Астана») — +9:27
Общий зачет:
1. Жюлиан Алафилипп (Франция, «Quick-Step Floors») — 17:20:02
2. Тони Галлопен (Франция, «Lotto Soudal») — +0:33
3. Горка Изагирре (Испания, «Movistar») — +0:47
…
42. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +17:53
46. Якоб Фульсанг (Дания, «Астана») — +18:15
75. Матти Брешель (Дания, «Астана») — +21:49
86. Танел Кангерт (Эстония, «Астана») — 31:51
111. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») — +34:12
156. Руслан Тлеубаев (Казахстан, «Астана») — +44:04
157. Рикардо Минали (Италия, «Астана») — +47:12.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter