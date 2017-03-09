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9 марта 2017, 20:54 | Летние: Велоспорт | PROСПОРТ - Казахстан

Итоги 2-го этапа «Тиррено — Адриатико»

Победителем 2-го этапа «Тиррено — Адриатико» стал британец Герайнт Томас из «Sky», вторым финишировал голландец Том Дюмулен из команды «Sunweb», третьим был словак Петер Саган из «Bora—Hansgrohe».

Лучшим в составе «Астаны» стал Луис Леон Санчес завершивший этап 20-м. Фабио Ару был 24-м, Микеле Скарпони — 41-м, Андрей Зейц — 56-м, Оскар Гатто — 82-м, Андрей Гривко — 92-м, Морено Мозер — 136-м, Дмитрий Груздев — 139-м.

«Тиррено—Адриатико». Второй этап.

Camaiore — Pomerance. 229 километров

1. Герайнт Томас (Великобритания, «Sky») 5:51:44.

2. Том Дюмулен (Нидерланды, «Sunweb») +0:09.

3. Петер Саган (Словакия, «Bora—Hansgrohe») +0:09.

….

20. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») +0:09.

24. Фабио Ару (Италия, «Астана») +0:09.

41. Микеле Скарпони (Италия, «Астана») +0:09.

56. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») +2:04.

82. Оскар Гатто (Италия, «Астана») +7:09.

92. Андрей Гривко (Украина, «Астана») +7:09.

136. Морено Мозер (Италия, «Астана») +8:40.

139. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») +8:40.

Общий зачет:

1. Грег ван Авермат (Бельгия, ВМС) 6:15:14.

2. Роан Деннис (Австралия, ВМС).

3. Тиджей ван Гардерен (США, ВМС).

….

20. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») +0:54.

21. Фабио Ару (Италия, «Астана») +0:54.

22. Микеле Скарпони (Италия, «Астана») +0:54.

74. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») +5:15.

88. Оскар Гатто (Италия, «Астана») +7:54.

89. Андрей Гривко (Украина, «Астана») +7:54.

106. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») +9:25.

122. Морено Мозер (Италия, «Астана») +10:41.
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