Итоги 2-го этапа «Тиррено — Адриатико»
Победителем 2-го этапа «Тиррено — Адриатико» стал британец Герайнт Томас из «Sky», вторым финишировал голландец Том Дюмулен из команды «Sunweb», третьим был словак Петер Саган из «Bora—Hansgrohe».
Лучшим в составе «Астаны» стал Луис Леон Санчес завершивший этап 20-м. Фабио Ару был 24-м, Микеле Скарпони — 41-м, Андрей Зейц — 56-м, Оскар Гатто — 82-м, Андрей Гривко — 92-м, Морено Мозер — 136-м, Дмитрий Груздев — 139-м.
«Тиррено—Адриатико». Второй этап.
Camaiore — Pomerance. 229 километров
1. Герайнт Томас (Великобритания, «Sky») 5:51:44.
2. Том Дюмулен (Нидерланды, «Sunweb») +0:09.
3. Петер Саган (Словакия, «Bora—Hansgrohe») +0:09.
….
20. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») +0:09.
24. Фабио Ару (Италия, «Астана») +0:09.
41. Микеле Скарпони (Италия, «Астана») +0:09.
56. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») +2:04.
82. Оскар Гатто (Италия, «Астана») +7:09.
92. Андрей Гривко (Украина, «Астана») +7:09.
136. Морено Мозер (Италия, «Астана») +8:40.
139. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») +8:40.
Общий зачет:
1. Грег ван Авермат (Бельгия, ВМС) 6:15:14.
2. Роан Деннис (Австралия, ВМС).
3. Тиджей ван Гардерен (США, ВМС).
….
20. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») +0:54.
21. Фабио Ару (Италия, «Астана») +0:54.
22. Микеле Скарпони (Италия, «Астана») +0:54.
74. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») +5:15.
88. Оскар Гатто (Италия, «Астана») +7:54.
89. Андрей Гривко (Украина, «Астана») +7:54.
106. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») +9:25.
122. Морено Мозер (Италия, «Астана») +10:41.
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