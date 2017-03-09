Санчес — 20-й на втором этапе «Тиррено—Адриатико»
На втором этапе многодневной велогонки по дорогам Италии «Тиррено—Адриатико» пелотон преодолел 229 километров по холмам.
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Победителем этапа стал британец Герайнт Томас из «Sky», второй результат — у голландца Тома Дюмулена «Sunweb», третьим стал словак Петер Саган из команды «Bora—Hansgrohe».
Гонщик «Астаны» Луис Леон Санчес завершил этап 20-м. Остльные гонщики «Астаны» завершили этап со следующими результатами: Фабио Ару — 24-м, Микеле Скарпони — 41-м, Андрей Зейц — 56-м, Оскар Гатто — 82-м, Андрей Гривко — 92-м, Морено Мозер — 136-м, Дмитрий Груздев — 139-м.
«Тиррено—Адриатико». Второй этап.
Camaiore — Pomerance. 229 километров.
1. Герайнт Томас (Великобритания, «Sky») — 5:51:44
2. Том Дюмулен (Нидерланды, «Sunweb») — +0:09
3. Петер Саган (Словакия, «Bora—Hansgrohe»).
20. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)
24. Фабио Ару (Италия, «Астана»)
41. Микеле Скарпони (Италия, «Астана»)
56. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +2:04
82. Оскар Гатто (Италия, «Астана») — +7:09
92. Андрей Гривко (Украина, «Астана»)
136. Морено Мозер (Италия, «Астана») — +8:40
139. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана»)
Общий зачет:
1. Грег ван Авермат (Бельгия, ВМС) — 6:15:14
2. Роан Деннис (Австралия, ВМС)
3. Тиджей ван Гардерен (США, ВМС)
20. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +0:54
21. Фабио Ару (Италия, «Астана»)
22. Микеле Скарпони (Италия, «Астана»)
74. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +5:15
88. Оскар Гатто (Италия, «Астана») — +7:54
89. Андрей Гривко (Украина, «Астана»)
106. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +9:25
122. Морено Мозер (Италия, «Астана») — +10:41.
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