Британец Герайнт Томас победил на втором этапе велогонки «Тиррено-Адриатико»
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Британец Герайнт Томас из Sky победил на втором этапе веломногодневки Мирового тура «Тиррено-Адриатико», маршрут которой проходит по территории Италии и связывает побережья Средиземного и Адриатического морей.
Томас преодолел 229 километров за 5 часов 51 минуту 44 секунды. Второе место у голландца Тома Дюмулена (Sunweb), отставшего на 9 секунд. Замкнул тройку лидеров с тем же временем Петер Саган (Bora-Hansgrohe). Лучшим из россиян стал Павел Кочетков (Katusha-Alpecin) — 57-е место с отставанием от лидера в 2 минуты 4 секунды.
Лидером генеральной классификации стал бельгиец Грег Ван Авермат (BMC Racing Team).
Следующий этап продолжительностью 204 километра пройдет 10 марта.
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