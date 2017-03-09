Британец Герайнт Томас победил на втором этапе велогонки «Тиррено-Адриатико»

Томас преодолел 229 километров за 5 часов 51 минуту 44 секунды. Второе место у голландца Тома Дюмулена (Sunweb), отставшего на 9 секунд. Замкнул тройку лидеров с тем же временем Петер Саган (Bora-Hansgrohe). Лучшим из россиян стал Павел Кочетков (Katusha-Alpecin) — 57-е место с отставанием от лидера в 2 минуты 4 секунды.

Лидером генеральной классификации стал бельгиец Грег Ван Авермат (BMC Racing Team).

Следующий этап продолжительностью 204 километра пройдет 10 марта.