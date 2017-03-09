Немец Андре Грайпель победил на пятом этапе веломногодневки «Париж — Ницца»
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Немец Андре Грайпель из команды Lotto Soudal победил на 5-м этапе веломногодневки Мирового тура «Париж — Ницца».
Грайпель первым преодолел дистанцию в 199,5 км, проехав ее за 4 часа 43 минуты 35 секунд. Вторым стал француз Арно Демар из FDJ, третьим — голландец Дилан Гроенуэген из Team
В генеральной классификации лидирует француз Жюлиан Алафилипп из
Следующий этап протяженностью 193,5 км пройдет 10 марта.
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