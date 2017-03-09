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9 марта 2017, 19:47 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Немец Андре Грайпель победил на пятом этапе веломногодневки «Париж — Ницца»

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Немец Андре Грайпель из команды Lotto Soudal победил на 5-м этапе веломногодневки Мирового тура «Париж — Ницца».

Грайпель первым преодолел дистанцию в 199,5 км, проехав ее за 4 часа 43 минуты 35 секунд. Вторым стал француз Арно Демар из FDJ, третьим — голландец Дилан Гроенуэген из Team LottoNL-Jumbo. Россиянин Ильнур Закарин, представляющий Katusha — Alpecin — 21-й. У всех то же время.

В генеральной классификации лидирует француз Жюлиан Алафилипп из Quick-Step Floors, 33 секунды ему уступает его соотечественник Тони Галлопен из Lotto Soudal, на 47 секунд отстает идущий третьим испанец Горка Изагирре из Movistar. Закарин с отставанием 1 минута 28 секунд — седьмой.

Следующий этап протяженностью 193,5 км пройдет 10 марта.
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