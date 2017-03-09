Крутилин и Абрамян утверждены на посту главных тренеров сборных России по велоспорту
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 9 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Николай Крутилин и Иракли Абрамян утверждены в качестве главных тренеров сборных России по маунтинбайку и велоспорту на шоссе соответственно, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России.
Крутилин сменил на этом посту Вячеслава Устиновича, Иракли Абрамян — Сергея Иванова.
«Министерство спорта утвердило Крутилина и Абрамяна в должности главных тренеров, соответствующий приказ подписан», — сообщили в
Ранее оба работали в качестве старших тренеров сборных команд России.
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