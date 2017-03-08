BMC Racing победила в командной «разделке» на старте велогонки «Тиррено-Адриатико»
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт. Американская велокоманда BMC Racing одержала победу в командной гонке с раздельным стартом на первом этапе многодневки Мирового тура «Тиррено-Адриатико», которая проходит по территории Италии.
Велогонщики BMC Racing в среду преодолели этап протяженностью 22,7 км за 23 минуты 20 секунд. Вторыми на финише были представители
Второй этап протяженностью 229 км состоится в четверг.
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