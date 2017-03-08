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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29010349/
8 марта 2017, 19:29 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

BMC Racing победила в командной «разделке» на старте велогонки «Тиррено-Адриатико»

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. Американская велокоманда BMC Racing одержала победу в командной гонке с раздельным стартом на первом этапе многодневки Мирового тура «Тиррено-Адриатико», которая проходит по территории Италии.

Велогонщики BMC Racing в среду преодолели этап протяженностью 22,7 км за 23 минуты 20 секунд. Вторыми на финише были представители Quick-Step Floors (+17 секунд), замкнули тройку спортсмены из FDJ (+22 секунды).

Второй этап протяженностью 229 км состоится в четверг.
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