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8 марта 2017, 16:12 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Гусятников заявил, что есть вероятность переноса ЧЕ-2017 по маунтинбайку из Турции

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 8 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Вероятность того, что чемпионат Европы по маунтинбайку перенесут из Турции, сохраняется, вопрос решится в течение месяца, заявил вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников.

Сборные Нидерландов, Австрии, Швейцарии и Германии отказались принимать участие в турнире, который запланирован для проведения в Стамбуле 27—30 июля 2017 года. Королевский союз велоспорта Нидерландов объяснил решение тем, что команда не поедет на турнир из соображений безопасности.

«Вероятность того, что турнир могут перенести, сохраняется. Мы должны еще раз обсудить вопрос безопасности проведения соревнований, — сказал Гусятников корреспонденту агентства “Р-Спорт” по телефону. — Другие площадки в других странах готовы принять этот турнир. Вопрос, думаю, решится в течение месяца».

Ранее старший тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин заявил агентству «Р-Спорт», что его команда готова выступить в Турции и не рассматривает вариант отказа от участия в этих соревнованиях.
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Новости Велоспорта

Крутилин: Сборная России по маунтинбайку не собирается пропускать ЧЕ в Турции

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 8 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Сборная России по маунтинбайку по примеру четырех других национальных команд не собирается пропускать чемпионат Европы в Турции, заявил старший тренер россиян Николай Крутилин.
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