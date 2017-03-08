Гусятников заявил, что есть вероятность переноса ЧЕ-2017 по маунтинбайку из Турции
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 8 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Вероятность того, что чемпионат Европы по маунтинбайку перенесут из Турции, сохраняется, вопрос решится в течение месяца, заявил вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников.
Сборные Нидерландов, Австрии, Швейцарии и Германии отказались принимать участие в турнире, который запланирован для проведения в Стамбуле
«Вероятность того, что турнир могут перенести, сохраняется. Мы должны еще раз обсудить вопрос безопасности проведения соревнований, — сказал Гусятников корреспонденту агентства “Р-Спорт” по телефону. — Другие площадки в других странах готовы принять этот турнир. Вопрос, думаю, решится в течение месяца».
Ранее старший тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин заявил агентству «Р-Спорт», что его команда готова выступить в Турции и не рассматривает вариант отказа от участия в этих соревнованиях.
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