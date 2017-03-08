Гусятников заявил, что есть вероятность переноса ЧЕ-2017 по маунтинбайку из Турции

Сборные Нидерландов, Австрии, Швейцарии и Германии отказались принимать участие в турнире, который запланирован для проведения в Стамбуле 27—30 июля 2017 года. Королевский союз велоспорта Нидерландов объяснил решение тем, что команда не поедет на турнир из соображений безопасности.

«Вероятность того, что турнир могут перенести, сохраняется. Мы должны еще раз обсудить вопрос безопасности проведения соревнований, — сказал Гусятников корреспонденту агентства “Р-Спорт” по телефону. — Другие площадки в других странах готовы принять этот турнир. Вопрос, думаю, решится в течение месяца».

Ранее старший тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин заявил агентству «Р-Спорт», что его команда готова выступить в Турции и не рассматривает вариант отказа от участия в этих соревнованиях.