Крутилин: Сборная России по маунтинбайку не собирается пропускать ЧЕ в Турции

Чемпионат Европы в 2017 году пройдет в Стамбуле 27—30 июля . Голландцы пропустят это старт из соображений безопасности, о чем объявлено на официальном сайте Королевского союза велосипедистов Нидерландов. Ранее о своем решении пропустить старт заявили команды Австрии, Швейцарии и Германии.

«В современном мире, к сожалению, как мы видели за последние годы, везде неспокойно. Но следуя этой логике, шоссейники могли бы отказаться от гонок во Франции или в Бельгии, но никто же этого не делает , — сказал Крутилин по телефону корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Мы для себя не рассматриваем сейчас такой возможности. К тому же, чемпионат Европы для нас в принципе очень важный старт, мы хотим повезти туда больше спортсменов, чем, например, на чемпионат мира в Австралию».

«Другое дело, что этот старт для многих неудачно ложится в календаре международных стартов, да и температура воздуха там высокая. У нас Ирина Калентьева, например, жару не очень хорошо переносит. В любом случае, от чемпионата Европы мы отказываться не будем. Где пройдет, туда и поедем», — добавил он.

В Турции сохраняется режим чрезвычайного положения после попытки государственного переворота в июле 2016 года.