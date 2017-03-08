Тренер: Все лидеры сборной РФ по велоспорту ВМХ выступят на 2-м этапе Кубка страны
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 8 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Все лидеры сборной России по велоспорту в дисциплине ВМХ готовятся выступить на втором этапе Кубка России в Саранске, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер команды Павел Костюков.
Второй этап Кубка России пройдет в Саранске
«У нас все лидеры готовятся выступить на втором этапе соревнований — и Евгений Комаров, и Наталья Суворова, и Ярослава Бондаренко. Предполагается, что там (в Саранске) выступят все сильнейшие», — сообщил Костюков по телефону.
Бондаренко и Комаров, выступавшие за сборную России на Олимпийских играх-2016 в
Победитель Кубка России 2017 года определится по итогам семи этапов. В прошлом году обладателями трофея стали Наталья Афремова и Константин Галямов.
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