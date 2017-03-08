Тренер: Все лидеры сборной РФ по велоспорту ВМХ выступят на 2-м этапе Кубка страны

Второй этап Кубка России пройдет в Саранске 16—18 марта .

«У нас все лидеры готовятся выступить на втором этапе соревнований — и Евгений Комаров, и Наталья Суворова, и Ярослава Бондаренко. Предполагается, что там (в Саранске) выступят все сильнейшие», — сообщил Костюков по телефону.

Бондаренко и Комаров, выступавшие за сборную России на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, не стартовали на первом этапе турнира.

Победитель Кубка России 2017 года определится по итогам семи этапов. В прошлом году обладателями трофея стали Наталья Афремова и Константин Галямов.