Крутилин: Лидер сборной России по маунтинбайку Калентьева начнет сезон в апреле

39-летняя Калентьева является призером Игр в Пекине. В Лондоне она осталась в шаге от пьедестала, в Рио-де-Жанейро не смогла побороться за призовые места, в том числе из-за травмы пальца руки.

«Ирина собирается начать сезон в апреле гонкой в итальянском Монтикьяри», — сообщил Крутилин корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Калентьева готовится к сезону по индивидуальной программе. Сборная России находится на подготовительном сборе в Алупке, где будет работать до 20 марта.