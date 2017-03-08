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8 марта 2017, 11:43 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Крутилин: Лидер сборной России по маунтинбайку Калентьева начнет сезон в апреле

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 8 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр в маунтинбайке Ирина Калентьева начнет постолимпийский сезон в апреле, сообщил старший тренер сборной России Николай Крутилин.

39-летняя Калентьева является призером Игр в Пекине. В Лондоне она осталась в шаге от пьедестала, в Рио-де-Жанейро не смогла побороться за призовые места, в том числе из-за травмы пальца руки.

«Ирина собирается начать сезон в апреле гонкой в итальянском Монтикьяри», — сообщил Крутилин корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Калентьева готовится к сезону по индивидуальной программе. Сборная России находится на подготовительном сборе в Алупке, где будет работать до 20 марта.
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