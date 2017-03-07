Ильнур Закарин: Я бы хотел повторить результаты Дениса Меньшова
Капитан команды
Katusha-Alpecin — о целях на сезон, выборах президента Федерации велосипедного спорта России и своих спортивных кумирах.
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27-летний российский велогонщик Ильнур Закарин проводит свой третий профессиональный сезон в команде
— Вы стали вторым в общем зачете «Тура Абу-Даби» и принесли России первый подиум Мирового тура-2017. Как оцениваете свою форму в начале сезона?
— Я постепенно набираю физические кондиции. Если на «Валенсиане» я только входил в ритм соревнований и чувствовал себя довольно расслаблено, то в
— Вы поставили перед собой задачу попасть в топ-3 на «Джиро д’Италия и «Вуэльте Испания. Это реально?
— Вполне реально, и я буду стремиться к этому всеми силами. Однако, к сожалению, в
— Ощущаете дополнительную нагрузку в связи с новым статусом в команде?
— Пока мне довольно комфортно. Моя работа — показывать свой максимум на всех этапах, а тот факт, что вся команда будет поддерживать меня на недельных соревнованиях и
— Два года вы были в одной команде с легендой велоспорта Хоакимом Родригесом. Многому научились у испанца?
— Мне очень повезло, что я начал свою карьеру рядом с таким профессионалом, как Хоаким. За два года я перенял у него многие навыки — как он ведет себя на гонках, как питается, как общается с персоналом команды, со СМИ. Жаль, что он закончил карьеру. Однако сейчас в нашей команде появился другой великий велогонщик — немец Тони Мартин (трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр. — «Известия»). Сейчас я пытаюсь перенимать его опыт. Я всего третий год в профессиональных гонках, мне еще очень многому надо научиться.
— Родригес — ваш кумир в велоспорте?
— Родригес — отличный спортсмен, но моим кумиром является российский велогонщик Денис Меньшов. У него была великолепная и очень стабильная карьера. Денис выиграл три
— До 2016 года генеральным менеджером «Катюши» был Вячеслав Екимов, которого в декабре избрали президентом Федерации велосипедного спорта России. Вас обрадовало его назначение?
— Когда я узнал, что Екимов баллотируется на пост президента федерации, то был очень рад этому. Очень хотел, чтобы именно он одержал победу на выборах. Вячеслав Владимирович отлично понимает проблемы нашего вида спорта и готов решать их. Впереди у него очень много работы. В России не очень развит велоспорт, и я надеюсь, что с приходом Екимова ситуация
— В нынешнем сезоне ваш коллектив выступает под названием
— Пока никаких серьезных изменений я не заметил. В организационном плане всё
Справка «Известий»
Ильнур Закарин в детстве пробовал заниматься и боксом, и пением, однако в 12 лет пришел в
После окончания срока дисквалификации Закарин начал выступать за вторую команду «Катюши» — «Итера-Катюша». В первом же сезоне он заявил о себе, выиграв
Пока главными победами Ильнура считаются выигрыш первого этапа «Джиро д’Италия"-2015 и 17-го этапа «Тур де Франс"-2016. Также Закарин является чемпионом России-2013 в индивидуальной гонке.
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