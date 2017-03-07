Ильнур Закарин: Я бы хотел повторить результаты Дениса Меньшова

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27-летний российский велогонщик Ильнур Закарин проводит свой третий профессиональный сезон в команде Katusha-Alpecin. В 2017 году Закарин стал капитаном команды и будет ее лидером как в недельных гонках, так и в Гран-турах. В интервью корреспонденту «Известий» Тимуру Ганееву победитель этапов супермногодневок «Тур де Франс» и «Джиро д’Италия» рассказал о целях на сезон, дополнительной ответственности и изменениях в команде после ее перехода под швейцарскую лицензию.

— Вы стали вторым в общем зачете «Тура Абу-Даби» и принесли России первый подиум Мирового тура-2017. Как оцениваете свою форму в начале сезона?

— Я постепенно набираю физические кондиции. Если на «Валенсиане» я только входил в ритм соревнований и чувствовал себя довольно расслаблено, то в Абу-Даби мои результаты уже пошли вверх. Я был уверен в своих силах и на нескольких этапах показал приличное время. Думаю, мне удастся выйти на пик своей формы к двум Гран-турам.

— Вы поставили перед собой задачу попасть в топ-3 на «Джиро д’Италия и «Вуэльте Испания. Это реально?

— Вполне реально, и я буду стремиться к этому всеми силами. Однако, к сожалению, в Гран-турах не всё зависит от подготовки, самочувствия спортсмена и сплоченной работы команды. Многое определяет удача. 21 день надо ехать впереди пелетона, контролировать ситуацию… Надо быть максимально сконцентрированным на всех этапах. Гораздо легче мощно провести один этап, полностью выложиться и пару дней отдыхать.

— Ощущаете дополнительную нагрузку в связи с новым статусом в команде?

— Пока мне довольно комфортно. Моя работа — показывать свой максимум на всех этапах, а тот факт, что вся команда будет поддерживать меня на недельных соревнованиях и Гран-турах, — это только плюс.

— Два года вы были в одной команде с легендой велоспорта Хоакимом Родригесом. Многому научились у испанца?

— Мне очень повезло, что я начал свою карьеру рядом с таким профессионалом, как Хоаким. За два года я перенял у него многие навыки — как он ведет себя на гонках, как питается, как общается с персоналом команды, со СМИ. Жаль, что он закончил карьеру. Однако сейчас в нашей команде появился другой великий велогонщик — немец Тони Мартин (трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр. — «Известия»). Сейчас я пытаюсь перенимать его опыт. Я всего третий год в профессиональных гонках, мне еще очень многому надо научиться.

— Родригес — ваш кумир в велоспорте?

— Родригес — отличный спортсмен, но моим кумиром является российский велогонщик Денис Меньшов. У него была великолепная и очень стабильная карьера. Денис выиграл три Гран-тура, вошел в историю нашего вида спорта. Я бы хотел повторить его результаты.

— До 2016 года генеральным менеджером «Катюши» был Вячеслав Екимов, которого в декабре избрали президентом Федерации велосипедного спорта России. Вас обрадовало его назначение?

— Когда я узнал, что Екимов баллотируется на пост президента федерации, то был очень рад этому. Очень хотел, чтобы именно он одержал победу на выборах. Вячеслав Владимирович отлично понимает проблемы нашего вида спорта и готов решать их. Впереди у него очень много работы. В России не очень развит велоспорт, и я надеюсь, что с приходом Екимова ситуация чуть-чуть изменится.

— В нынешнем сезоне ваш коллектив выступает под названием Katusha-Alpecin — уже под швейцарской лицензией. Вы почувствовали какие-то изменения?

— Пока никаких серьезных изменений я не заметил. В организационном плане всё по-прежнему на высшем уровне. У нас интернациональный коллектив: 25 гонщиков из 14 стран мира (помимо Закарина за Katyusha-Alpecin выступает еще четыре российских велогонщика: Максим Бельков, Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов и Матвей Мамыкин. — «Известия»). Со многими мы только недавно начали работать вместе, так что какие-то выводы делать рано. Конечно, мне бы хотелось, чтобы бы в команде было больше российских спортсменов, персонала… Однако я не принимаю таких решений.

Справка «Известий»

Ильнур Закарин в детстве пробовал заниматься и боксом, и пением, однако в 12 лет пришел в детско-юношескую спортивную школу «Яр Чаллы», чтобы заниматься велоспортом. Когда Закарину было 19 лет, в его крови нашли запрещенный препарат метандиенон и дисквалифицировали на два года.

После окончания срока дисквалификации Закарин начал выступать за вторую команду «Катюши» — «Итера-Катюша». В первом же сезоне он заявил о себе, выиграв Гран-при Адыгеи и победив на одном из этапов на «Туре Эльзаса» и «Джиробио». В 2014 году Закарин стал победителем «Гран-при Азербайджана, «Гран-при Сочи» и «Гран-при Адыгеи» и попал в основную команду «Катюши».

Пока главными победами Ильнура считаются выигрыш первого этапа «Джиро д’Италия"-2015 и 17-го этапа «Тур де Франс"-2016. Также Закарин является чемпионом России-2013 в индивидуальной гонке.