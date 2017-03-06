Вторым стал немец Джон Дегенкольб из команды Trek-Segafredo, третьим — француз Арно Демар из FDJ. Россиянин Ильнур Закарин (Team Katusha-Alpecin) финишировал 29-м со временем победителя.



В генеральной классификации лидерство сохранил победитель первого этапа Демар. Закарин занимает 15-е место с отставанием в 1 минуту и 1 секунду.



Третий этап протяжённостью в 190 км пройдёт 7 марта.