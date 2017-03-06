Итальянец Колбрелли выиграл 2-й этап велогонки «Париж — Ницца», Закарин — 29-й
Итальянец Сонни Колбрелли из команды Bahrain Merida победил на 2-м этапе веломногодневки Мирового тура «Париж — Ницца», которая проходит во Франции.
Вторым стал немец Джон Дегенкольб из команды
В генеральной классификации лидерство сохранил победитель первого этапа Демар. Закарин занимает 15-е место с отставанием в 1 минуту и 1 секунду.
Третий этап протяжённостью в 190 км пройдёт 7 марта.
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