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6 марта 2017, 19:49 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Итальянец Колбрелли выиграл 2-й этап велогонки «Париж — Ницца», Закарин — 29-й

Итальянец Сонни Колбрелли из команды Bahrain Merida победил на 2-м этапе веломногодневки Мирового тура «Париж — Ницца», которая проходит во Франции.

Вторым стал немец Джон Дегенкольб из команды Trek-Segafredo, третьим — француз Арно Демар из FDJ. Россиянин Ильнур Закарин (Team Katusha-Alpecin) финишировал 29-м со временем победителя.

В генеральной классификации лидерство сохранил победитель первого этапа Демар. Закарин занимает 15-е место с отставанием в 1 минуту и 1 секунду.

Третий этап протяжённостью в 190 км пройдёт 7 марта.
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