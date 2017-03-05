Демар преодолел 148,5 км за 3 часа 22 минуты и 33 секунды. Вторым на этапе стал другой француз Жюлиан Алафилипп из Quick-Step Floors, отставший от победителя на четыре секунды, третьим — норвежец Александр Кристофф из Katusha-Alpecin (+15 секунд).

Партнер Кристоффа по команде россиянин Ильнур Закарин финишировал 17-м (+57 секунд).

Следующий этап, длина маршрута на котором составит 195 км, пройдет 6 марта.