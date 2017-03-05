Француз Арно Демар победил на 1-м этапе веломногодневки «Париж — Ницца»
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. Француз Арно Демар из команды FDJ победил на первом этапе веломногодневки Мирового тура «Париж — Ницца».
Демар преодолел 148,5 км за 3 часа 22 минуты и 33 секунды. Вторым на этапе стал другой француз Жюлиан Алафилипп из
Партнер Кристоффа по команде россиянин Ильнур Закарин финишировал 17-м (+57 секунд).
Следующий этап, длина маршрута на котором составит 195 км, пройдет 6 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter