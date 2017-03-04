Аманбек Кульчиков избран голосующим делегатом от Азиатской конфедерации велоспорта
Исполнительный директор Президентского профессионального спортивного клуба «Астана» Аманбек Кульчиков избран голосующим делегатом от Азиатской конфедерации велоспорта.
Это стало известно по итогам внеочередного конгресса конфедерации в Бахрейне. Там проходил и чемпионат Азии, который в общем медальном зачете уверенно выиграла казахстанская сборная.
«Коллеги оказали мне огромное доверие, избрав голосующим делегатом. Это очень почетная и ответственная миссия, которая позволит продолжить нашу работу в интересах нашего государства», — отметил Аманбек Кульчиков.
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