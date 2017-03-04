Аманбек Кульчиков избран голосующим делегатом от Азиатской конфедерации велоспорта

Это стало известно по итогам внеочередного конгресса конфедерации в Бахрейне. Там проходил и чемпионат Азии, который в общем медальном зачете уверенно выиграла казахстанская сборная.

«Коллеги оказали мне огромное доверие, избрав голосующим делегатом. Это очень почетная и ответственная миссия, которая позволит продолжить нашу работу в интересах нашего государства», — отметил Аманбек Кульчиков.