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4 марта 2017, 20:13 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Главного тренера женской сборной США по велотреку уволили за унижение подопечных

Главный тренер женской сборной США по велотреку Энди Спаркс был уволен после того, как три его подопечные пожаловались на поведение наставника, сообщает Cycling News.

По утверждению спортсменок, которые пожелали остаться анонимными, Спаркс называл их «жалкими», смеялся над ними, если они падали, и постоянно доводил их до слёз. Федерация велоспорта США признала действия тренера противоречащими кодексу поведения организации.

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Энди привёл свою команду к серебряным медалям в гонке преследования.
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