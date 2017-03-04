Главного тренера женской сборной США по велотреку уволили за унижение подопечных

По утверждению спортсменок, которые пожелали остаться анонимными, Спаркс называл их «жалкими», смеялся над ними, если они падали, и постоянно доводил их до слёз. Федерация велоспорта США признала действия тренера противоречащими кодексу поведения организации.



В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Энди привёл свою команду к серебряным медалям в гонке преследования.