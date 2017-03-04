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Победителем гонки стал поляк Михал Квятковский из «Sky», вторым и третьим финишировали бельгийцы Грег ван Авермат из ВМС и Тим Велленс из «Lotto Soudal».



Лучший результат «Астаны» показал, финишироваший 14-м, Луис Леон Санчес, Паоло Тиралонго стал 20-м, Оскар Гатто — 22-м, Андрей Гривко — 30-м, Фабио Ару — 32-м, Михаэль Вальгрен — 36-м, Морено Мозер — 38-м, Дмитрий Груздев не смог завершить гонку.



«Страде Бьянке»

Сиена — Сиена. 175 километров.



1. Михал Квятковский (Польша, «Sky») — 4:42:42

2. Грег ван Авермат (Бельгия, ВМС) — +0:15

3. Тим Велленс (Бельгиия, «Lotto Soudal») — +0:17



14. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +4:41

20. Паоло Тиралонго (Италия, «Астана») — +8:15

22. Оскар Гатто (Италия, «Астана») — +10:13

30. Андрей Гривко (Украина, «Астана») — +10:29

32. Фабио Ару (Италия, «Астана») — +10:30

36. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») — +10:41

38. Морено Мозер (Италия, «Астана») — +10:44.