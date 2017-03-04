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4 марта 2017, 20:07 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Санчес — 14-й по итогам «Страде Бьянке»

Завершилась однодневная велогонка по дорогам Италии «Страде Бьянке».

Завершилась однодневная велогонка по дорогам Италии Страде <span class=error>Бьянке</span>. Увеличить
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Победителем гонки стал поляк Михал Квятковский из «Sky», вторым и третьим финишировали бельгийцы Грег ван Авермат из ВМС и Тим Велленс из «Lotto Soudal».

Лучший результат «Астаны» показал, финишироваший 14-м, Луис Леон Санчес, Паоло Тиралонго стал 20-м, Оскар Гатто — 22-м, Андрей Гривко — 30-м, Фабио Ару — 32-м, Михаэль Вальгрен — 36-м, Морено Мозер — 38-м, Дмитрий Груздев не смог завершить гонку.

«Страде Бьянке»
Сиена — Сиена. 175 километров.

1. Михал Квятковский (Польша, «Sky») — 4:42:42
2. Грег ван Авермат (Бельгия, ВМС) — +0:15
3. Тим Велленс (Бельгиия, «Lotto Soudal») — +0:17

14. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +4:41
20. Паоло Тиралонго (Италия, «Астана») — +8:15
22. Оскар Гатто (Италия, «Астана») — +10:13
30. Андрей Гривко (Украина, «Астана») — +10:29
32. Фабио Ару (Италия, «Астана») — +10:30
36. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») — +10:41
38. Морено Мозер (Италия, «Астана») — +10:44.

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