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3 марта 2017, 13:46 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Велогонщик Обыденнов завоевал бронзу на чемпионате мира среди лиц с ПОДА

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россиянин Алексей Обыденнов занял третье место на чемпионате мира по велосипедному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Обыденнов выступал в классе С3 на дистанции 1 км и показал время 1 минута 11,551 секунды. Победителем стал американец Джозеф Берени (1.09,296), второе место у австралийца Дэвида Николаса (1.10,622).

Обыденнов является рекордсменом мира на этой дистанции. В 2014 году в Мексике он показал время 1 минута 06,131 секунды.

Международный паралимпийский комитет (МПК) 7 августа 2016 года по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к международным стартам. 2 февраля 2017 генеральный секретарь ПКР Андрей Сорокин объявил о том, что 19 международных федераций по отдельным видам спорта, в том числе и велосипедному, не поддержали решение МПК и допустили российских спортсменов до участия во всех международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Европы.
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Bike Pure написала письмо в WADA и UCI об отсутствии допинг-контроля на ЧМ по велокроссу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Некоммерческая организация Bike Pure, отстаивающая интересы «чистых» спортсменов, написала открытое письмо во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз велосипедистов (UCI) об отсутствии какого-либо допинг-контроля на чемпионате мира по велокроссу 2017 года в Люксембурге. Текст письма опубликован на сайте организации.
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