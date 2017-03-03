Велогонщик Обыденнов завоевал бронзу на чемпионате мира среди лиц с ПОДА

Обыденнов выступал в классе С3 на дистанции 1 км и показал время 1 минута 11,551 секунды. Победителем стал американец Джозеф Берени (1.09,296), второе место у австралийца Дэвида Николаса (1.10,622).

Обыденнов является рекордсменом мира на этой дистанции. В 2014 году в Мексике он показал время 1 минута 06,131 секунды.

Международный паралимпийский комитет (МПК) 7 августа 2016 года по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к международным стартам. 2 февраля 2017 генеральный секретарь ПКР Андрей Сорокин объявил о том, что 19 международных федераций по отдельным видам спорта, в том числе и велосипедному, не поддержали решение МПК и допустили российских спортсменов до участия во всех международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Европы.