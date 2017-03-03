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3 марта 2017, 0:46 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Глава UKAD: Уиггинс получал слишком много триамцинолона для одного человека

Исполнительный директор Британского антидопингового агентства (UKAD) Николь Сэпстид подвергла критике велокоманду Sky и Федерацию велосипедного спорта Великобритании за препятствия в расследовании антидопинговых нарушений.

Пятикратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Брэдли Уиггинс во время веломногодневки «Критериум Дофине» в 2011 году получил из Манчестера пакет с неким препаратом. Представители команды Sky, за которую тогда выступал Уиггинс, сообщили, что в том самом пакете находился разрешённый препарат флуимуцил.

«Мы не можем подтвердить или опровергнуть, что в медицинском пакете был флуимуцил. Врач Ричард Фриман не сохранил записи об использовании препаратов. С той гонки не сохранилось никакой медицинской документации. Записи Фримана хранились только на ноутбуке, но в 2014 году этот ноутбук украли.

Что касается триамцинолона, который Уиггинс использовал на основании терапевтического исключения, то можно подумать, что это слишком большое количество триамцинолона для одного человека», — приводит слова Сэпстид Cycling News.
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МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Некоммерческая организация Bike Pure, отстаивающая интересы «чистых» спортсменов, написала открытое письмо во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз велосипедистов (UCI) об отсутствии какого-либо допинг-контроля на чемпионате мира по велокроссу 2017 года в Люксембурге. Текст письма опубликован на сайте организации.
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