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1 марта 2017, 8:24 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Первая «разделка» на «Тур де Франс"-2018 состоится на 3-м этапе и составит 35 км

МОСКВА, 1 мар — Р-Спорт. Первая индивидуальная гонка с раздельным стартом на «Тур де Франс» в 2018 году состоится уже на третьем этапе Гранд-тура, сообщили организаторы самой популярной веломногодневки в мире в официальном пресс-релизе.

Первая «разделка» «Большой петли» в 2018 году стартует и финиширует в Шоле (35 км).

«Тур де Франс"-2018 стартует 30 июня этапом в 195 км на пассаже дю Гуа на острове Нуармутье, где уже проходил этап «Тур де Франс» в 1999 и 2011 году. Второй этап стартует от Мулерон-Сен-Жермен и составит 185 км с финишем в Ла-Рош-сюр-Йон, четвертый стартует в Ла-Боле, где расположен знаменитый пляж, вдоль которого пелотон «Большой петли» уже ехал в 1988 году.

Полностью маршрут «Тур де Франс» будет объявлен 17 октября 2017 года.
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