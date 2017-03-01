Первая «разделка» на «Тур де Франс"-2018 состоится на 3-м этапе и составит 35 км
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт. Первая индивидуальная гонка с раздельным стартом на «Тур де Франс» в 2018 году состоится уже на третьем этапе Гранд-тура, сообщили организаторы самой популярной веломногодневки в мире в официальном пресс-релизе.
Первая «разделка» «Большой петли» в 2018 году стартует и финиширует в Шоле (35 км).
«Тур де Франс"-2018 стартует 30 июня этапом в 195 км на пассаже дю Гуа на острове Нуармутье, где уже проходил этап «Тур де Франс» в 1999 и 2011 году. Второй этап стартует от
Полностью маршрут «Тур де Франс» будет объявлен 17 октября 2017 года.
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