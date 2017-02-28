Закарин намерен выступить на чемпионате России по велоспорту на шоссе в Воронеже

Соревнования пройдут в Воронеже летом 2017 года.

«Я бы хотел выступить за сборную. Обязательно поеду за свой регион на чемпионате России, — сказал Закарин. — При хорошем раскладе, если отберусь, хотел бы выступить в Норвегии. Но сейчас фокус на “Джиро”, а дальше будет видно».

Также россиянин рассказал о своих ближайших планах. «Сейчас получается, что у меня “Париж-Ницца”, потом “Вуэльта Каталонии”, после нее чуть-чуть отдохнем. На этих гонках, думаю, должен быть не в стопроцентной, но в хорошей форме. После “Каталонии” поеду в Сьерра-Неваду на тренировочный сбор с командой», — отметил он.

«Потом будет «Романдия». Форма, как планирую, там будет не оптимальная, как это обычно бывает, когда я хорошо выступал на «Романдии», а на последнюю неделю «Джиро» меня не хватало. Сейчас мы перестроили подготовку, надеюсь, будет иначе. Ну, а после «Джиро» отдохну, будет пара гонок и «Вуэльта», — резюмировал Закарин.