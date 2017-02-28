Закарин занимает десятое место в рейтинге Мирового тура UCI после «Тура Абу-Даби»

Закарин в воскресенье стал вторым в общем зачете «Тура Абу-Даби». В субботу он занял второе место на третьем этапе многодневки, принеся России первый подиум Мирового тура-2017. В рейтинге Мирового тура россиянин идет десятым с 265 очками. Лидером рейтинга остается австралиец Ричи Порт из американской команды BMC — 672 очка.

В командном зачете лидирует BMC (1210 баллов), второе место занимает австралийская Orica-Scott (1077), третье — немецкая Bora-Hansgrohe (923).