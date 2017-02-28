Закарин занимает десятое место в рейтинге Мирового тура UCI после «Тура Абу-Даби»
МОСКВА, 28 фев —
Р-Спорт. Российский велогонщик швейцарской команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин после успешного выступления на «Туре Абу-Даби» занимает десятое место в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), сообщается на официальном сайте организации.
Закарин в воскресенье стал вторым в общем зачете «Тура Абу-Даби». В субботу он занял второе место на третьем этапе многодневки, принеся России первый подиум Мирового тура-2017. В рейтинге Мирового тура россиянин идет десятым с 265 очками. Лидером рейтинга остается австралиец Ричи Порт из американской команды BMC — 672 очка.
В командном зачете лидирует BMC (1210 баллов), второе место занимает австралийская
В Мировом рейтинге UCI Закарин поднялся с 39-го на 31-е место — 1452 очка. Лидерство сохраняет словак Петер Саган из
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