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28 февраля 2017, 10:57 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Закарин занимает десятое место в рейтинге Мирового тура UCI после «Тура Абу-Даби»

МОСКВА, 28 фев — Р-Спорт. Российский велогонщик швейцарской команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин после успешного выступления на «Туре Абу-Даби» занимает десятое место в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), сообщается на официальном сайте организации.

Закарин в воскресенье стал вторым в общем зачете «Тура Абу-Даби». В субботу он занял второе место на третьем этапе многодневки, принеся России первый подиум Мирового тура-2017. В рейтинге Мирового тура россиянин идет десятым с 265 очками. Лидером рейтинга остается австралиец Ричи Порт из американской команды BMC — 672 очка.

В командном зачете лидирует BMC (1210 баллов), второе место занимает австралийская Orica-Scott (1077), третье — немецкая Bora-Hansgrohe (923).

В Мировом рейтинге UCI Закарин поднялся с 39-го на 31-е место — 1452 очка. Лидерство сохраняет словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe — 5879 баллов. В национальном рейтинге первой идет Бельгия (13546,25), второй — Франция (13189,5), третьей — Колумбия (11991,65). Россия находится на 14-й строчке (4009).
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