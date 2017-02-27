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27 февраля 2017, 22:09 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Закарин вошёл в десятку в индивидуальном рейтинге Мирового тура по велошоссе

Россиянин Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin, ставший вторым в общем зачёте многодневной гонки Мирового тура «Тур Абу-Даби», поднялся на 10-е место в индивидуальном рейтинге турнира.

Лидирует австралиец Ричи Порт, представляющий BMC, возглавляющую командный зачёт. В рейтинге наций на первом месте идёт Бельгия.

Велошоссе. Мировой тур. Рейтинг на 26 февраля
Индивидуальный зачёт

1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) — 672.
2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) — 422.
3. Натан Хаас (Австралия, Dimension Data) — 395…
10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — 239…
153. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) — 2.

Команды

1. ВМС (США) — 1210.
2. Orica-Scott (Австралия) — 1077.
3. Bora-Hansgrohe (Германия) — 923.

Рейтинг наций

1. Бельгия — 13546.
2. Франция — 13189.
3. Колумбия — 11991…
14. Россия — 4009.
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