Закарин вошёл в десятку в индивидуальном рейтинге Мирового тура по велошоссе
Россиянин Ильнур Закарин из
Katusha-Alpecin, ставший вторым в общем зачёте многодневной гонки Мирового тура «Тур Абу-Даби», поднялся на 10-е место в индивидуальном рейтинге турнира.
Лидирует австралиец Ричи Порт, представляющий BMC, возглавляющую командный зачёт. В рейтинге наций на первом месте идёт Бельгия.
Велошоссе. Мировой тур. Рейтинг на 26 февраля
Индивидуальный зачёт
1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) — 672.
2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) — 422.
3. Натан Хаас (Австралия, Dimension Data) — 395…
10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — 239…
153. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) — 2.
Команды
1. ВМС (США) — 1210.
2.
3.
Рейтинг наций
1. Бельгия — 13546.
2. Франция — 13189.
3. Колумбия — 11991…
14. Россия — 4009.
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